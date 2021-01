El repunt d'ingressos a les UCI obliga a anul·lar activitat assistencial als hospitals

Altres notícies que et poden interessar

Hospitals catalans han començat a anul·lar activitat assistencial per poder dedicar més esforços als pacients ingressats a les Unitats de Cures Intensives (UCI). Arreu del país hi ha 470 persones ingressades en aquestes unitats -un 83% del total- sumant pacients Covid-19 i d'altres patologies. Els afectats per coronavirus, però, representen més de la meitat dels ingressats i 324 han necessitat ventilació invasiva. Mentrestant, els ingressos a planta també augmenten Les dades les ha facilitat la consellera de Salut, Alba Vergés, en una roda de premsa aquest dilluns al migdia. La consellera no ha detallat quins són els hospitals que han hagut de cancel·lar visites però ha qualificat la situació assistencial de "complicada"."S’ha començat a desprogramar per tenir disponibilitat de professionals per atendre pacients més crítics", ha justificat Vergés, que ha assegurat que les cancel·lacions sempre obeeixen a criteris clínics.Segons la consellera, l'afectació és "generalitzada" arreu del país però Vergés només ha confirmat que hi ha hospitals de Barcelona ciutat que es troben en aquesta situació.Salut estableix que a partir de 400 o 450 ingressos a les UCI, els hospitals no poden compatibiliztar l'activitat Covid-19 amb la dedicada a altres patologies. Ara, amb 470 pacients aquest llindar s'ha superat.El repunt de les UCI coincideix amb una situació epidemiològica comparable, segons Salut, a l'inici de la segona onada a l'octubre. Els contagis han superat els 18.000 casos setmanals, la taxa de transmissió és d'1,21 i el risc de rebrot de 546.Vergés ha fet una nova crida a reduir la mobilitat i ha posat l'accent en l'activitat laboral. "Tothom que pugui ha de teletreballar", ha dit. La Generalitat, però, no disposa de competències per decretar el teletreball obligatori i Vergés s'ha mostrat crítica amb el govern espanyol. "Hem insistit al govern espanyol sempre i la resposta per part seva és no fer res. La gestió de resposta a l’epidèmia per part del govern espanyol és de braços creuats", ha etzibat en referència a la demanda de teletreball.Vergés també ha avançat que a partir de la setmana que ve començaran a subministrar les segones dosis de la vacuna de Pfizer. Concretament, es procedirà a injectar la segona dosi quan hagin passat 21 dies de la primera.Fins ara s'han vacunat 68.000 persones a Catalunya i la consellera ha assegurat que aquesta setmana s'acabarà la primera fase de vacunació a les residències, excepte en aquelles catalogades de vermelles.

