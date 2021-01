Endesa reconeix que l'energia és «cara» i ho atribueix les «càrregues extraordinàries» assumides pel sector elèctric

El conseller delegat d'Endesa, José Bogas, ha reconegut que l'energia a Espanya "és cara", no pels costos de generació ni distribució, sinó per les "càrregues" assumides per les empreses elèctriques. A tall d'exemple, s'ha referit a l'impuls de les energies renovables el 2007 i 2008, aconseguit gràcies a "l'esforç" del sector."Les càrregues extraordinàries sobre el sector elèctric estan fent que l'energia elèctrica sigui més cara a Espanya que en altres països o que la mitjana de la Unió Europea", ha explicat en un acte organitzat per Nueva Economía Fórum. Bogas ha assegurat que l'increment dels preus dels darrers dies es deu a l'augment de la demanda per l'onada de fred, una certa escassetat de gas i la pujada del preu dels drets de CO2.Tot i això, ha recordat que el 2020 hi va haver una baixada important del preu de l'electricitat, a conseqüència de la caiguda de la demanda per les restriccions per frenar el coronavirus i els preus de les matèries primeres en els mercats. Bogas també ha destacat la "bona resposta" del sector elèctric davant el temporal Filomena, sense "incidents notables".Per altra banda, el conseller delegat de l'empresa ha valorat positivament el pas del govern espanyol per crear el Fons Nacional per a la Sostenibilitat del Sistema Elèctric, no només per buscar la reducció del preu de l'electricitat, sinó pel senyal que es dona per "descarbonitzar" l'economia. "Aquest és l'objectiu fonamental", ha manifestat.

