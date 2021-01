IQOXE tenia mancances de personal i de materials quan es va produir l'accident ara fa un any

Que l'accident d'IQOXE a la Canonja el passat 14 de gener de 2020 no va ser fruit d'una casualitat cada cop es descarta més. El cas es troba encara en fase d'instrucció judicial, però segons una informació publicada pel diari Ara , el jutge compta amb testimonis que acrediten que l'empresa química tenia dèficits en recursos materials i personal per garantir la seguretat a la planta.Aquest dijous precisament es compleix un any des que es va produir l'accident, amb resultat de tres morts i diversos ferits, així com nombrosos danys materials en habitatges de la ciutat, alguns d'ells encara no resolts. Mentre l'Ajuntament espera que s'incrementin els controls i recuperar la gestió del pla d'emergències (Plaseqta), la via judicial va avançant.En el sumari s'hi destaca l'absència d'un pla d'autoprotecció homologat per Protecció Civil, un fet ja conegut a hores d'ara però que va sorprendre als mateixos treballadors després de l'accident. També recull dues auditories fetes per Dow i Repsol a les instal·lacions sinistrades abans de l'accident, així com testimonis de treballadors, alguns dels quals acomiadats al 2019, que denuncien les mesures de l'empresa per ajustar la plantilla al màxim.Els operaris, segons s'indica al sumari, havien de fer by-pass manual per controlar la pressió i la temperatura en la producció d'MPEG, origen de l'explosió i que es va començar a produir al mes de juny anterior. Aquell 14 de gener, a banda dels problemes generals que arrossegava l'empresa, se'n van produir d'afegits: al servidor, al dictat d'ordres per arreglar una bomba o a la substitució dels treballadors en els seus torns laborals. La pressió laboral es va traduir, per exemple, en què els accidents registrats per la mútua es van arribar a multiplicar per vuit en sis anys. De moment, la companyia manté que el nombre de treballadors era el que marcava el conveni.A l'espera de la conclusió judicial, el sumari compta amb dos informes diferenciats: un elaborat per l'Institut Químic de Sarrià (IQS), encarregat per l'empresa, i l'altre de DNV GL, encarregat per la Generalitat. En el segon, es posa sobre la taula la manca d'informació facilitada per l'empresa i es requereix l'encàrrec d'un tercer informe.

