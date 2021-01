Educació recomana escalfar les aules amb finestres tancades abans que arribin els alumnes

El Departament d'Educació recomana que les aules s'escalfin amb les finestres tancades un mínim d'una hora abans que arribin els alumnes. Aquesta és una de les indicacions que consta a les 'Noves orientacions sobre ventilació als centres educatius en el marc de la covid-19', que amplia i complementa les que ja s'havien fet. Així, s'estableix que la ventilació s'ha de fer "a partir del moment en què arribi l'alumnat, durant l'activitat lectiva i al final de la jornada".En finalitzar la jornada, s'han d'obrir totes les finestres i portes de les aules un mínim de mitja hora. Portes i finestres s'han d'obrir un mínim de 20 centímetres, entre 10 i 15 minuts cada hora. A les llars d'infants, s'ha de ventilar durant cinc minuts cada mitja hora.Les noves recomanacions destaquen que una aula buida i ben ventilada després de la seva darrera ocupació, "té l'aire lliure de virus". També defensen que la velocitat de renovació de l'aire és molt més gran que la velocitat de pèrdua de càrrega tèrmica a l'aula. Per això, per tal de cercar l'equilibri entre ventilació i confort tèrmic, estableix l'escalfament previ de les aules i la ventilació mínima de mitja hora en acabar la jornada.Les recomanacions insisteixen que la ventilació ha de ser "creuada i continuada" i que cal que estiguin així "el màxim d'hores possibles". De manera general, s'indica que en una aula s'aconsegueix la ventilació adequada obrint les finestres 20 centímetres si són corredisses o oscil·lobatents, o obrint les lamel·les en un angle de 45 graus de manera continuada i mantenint les portes totalment obertes. S'afegeix que els dies ventosos o amb gran diferència de temperatura entre l'exterior i l'interior faciliten la ventilació "i permeten obertures menors".La guia afirma que durant els descansos i quan l'aula estigui buida cal fer "ventilacions totals" de 10 minuts. Un cop passat aquets temps, cal tancar i escalfar l'espai per millorar el confort tèrmic fins que retorni l'alumnat.També es recomana repartir l'obertura entre totes les finestres de l'aula i no pas obrir al màxim una sola finestra. A les zones comunes, com passadissos i vestíbuls, també és necessari mantenir una "lleugera" obertura de portes i finestres.El document assegura que els centres ubicats en edificis construïts o remodelats a partir del 2007 compleixen el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques (RITE) i disposen d'una instal·lació que permet la ventilació dels espais i, un cop supervisats, no fa necessari obrir finestres.Per últim, el document incorpora que en aquells casos en que no es pugui aconseguir una ventilació adequada, el centre s'ha de dirigir als serveis territorials corresponents. Afegeix que la instal·lació de solucions alternatives "requereixen d'una valoració necessària per part del personal tècnic del Departament d'Educació, per garantir una correcta efectivitat de la mesura" i que només Educació ha d'avaluar aquestes mesures i, si és necessari, implantar solucions alternatives.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor