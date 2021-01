Pares i mares, dividits sobre la tornada a l'escola: «Segurs no ho estem, però no ens podem tancar a casa»

El curs escolar s'ha reprès aquest dilluns a la majoria de les escoles de Catalunya –a excepció dels centres tancats pels efectes del temporal. El retorn a les aules després de les vacances escolars, però, genera divergència d'opinions entre els pares. Alguns creuen que els centres són segurs, mentre d'altres consideren que s'hauria hagut d'esperar que l'evolució de la pandèmia millorés. Les portes del CEIP Sant Pau de Figueres s'han obert aquest matí amb normalitat i desenes de nens i nenes s'han retrobat amb els seus companys de classe. A l'exterior alguns pares, com la Melania Tutuianu, creuen que la seguretat absoluta no existeix, però que "tampoc ens podem tancar a casa"."És complicat, però no és el mateix tenir contacte amb els professors i amb els nens que estar davant d'una pantalla. Els nens han de viure", diu. La Mabel Carmona, en canvi, creu que els nens saben molt bé el que han de fer i que les escoles són "segures".Les escoles han reprès aquest dilluns les classes després de les vacances nadalenques i a les nou en punt –també uns minuts abans per fer les entrades escalonades- desenes de nens i nens han tornat a les aules. Al col·legi Sant Pau de Figueres, molts hi han arribat amb ganes de retrobar-se amb els seus companys de classe i acompanyats dels seus pares i mares.A les portes del centre, divergència d'opinions. Hi ha qui pensa que, tot i que la seguretat absoluta no existeix, cal que els infants tornin a estudiar. D'altres, que potser s'hauria hagut d'esperar que la situació de la pandèmia millorés i alguns que les escoles són segures si se segueixen tots els protocols.La Maria Escarti creu que és "perillós" però que estan millor a l'escola que a casa. "Aquí aprenen més i crec que hi estan bé". La Mabel, en canvi, creu que els centres educatius són els espais més segurs perquè, fins ara, hi ha hagut poca incidència.El mateix diu la Melania. En el seu cas, admet que "segurs, segurs" no ho estan enlloc, però que ja fa molt temps que patim les conseqüències de la Covid-19. "Tampoc ens podem quedar tancats a casa, hem de seguir amb les coses normals i pensar en el futur dels nens", assegura.Considera que les classes online no serveixen per a tots els infants, sobretot per a aquells de menor edat. "Totes les coses passen tard o d'hora i hem de ser optimistes", afegeix.La Maria, en canvi, veu amb preocupació el retorn a les aules. "Hi ha 25 nens per classe i no tenen suficient espai per guardar la distància", afirma. "Crec que calia esperar una mica perquè la cosa no va bé. Els bars i restaurants estan tancats i la pandèmia no ha d'entrar a l'escola tampoc", afegeix.El regidor d'Educació de Figueres, Josep Alegrí, assegura que amb les dades que tenen a hores d'ara "la normalitat a les escoles, llars d'infants i instituts de la ciutat és del 100%". "Seguim en la línia del primer trimestre que anomenem nova normalitat", diu. Per això, llança un missatge "positiu": "Hem passat el primer trimestre i 100% segur no hi ha cap lloc però sí que s'ha demostrat que les escoles amb les mesures, són un espai on es pot desenvolupar amb aquesta nova normalitat l'ensenyament", insisteix.Malgrat això, admet que els preocupen els casos que puguin sorgir arran de les trobades i activitats que els alumnes han pogut fer durant Nadal. "Hem de preveure que això pugui passar i més venint d'un període de vacances", afegeix.Amb tot, remarca la importància de l'educació presencial. En aquest sentit, diu que l'ensenyament telemàtic va ser un "pedaç" que es va haver de posar per la situació viscuda a l'inici de la pandèmia però que "sempre que es pugui garantir la presencialitat" s'ha de fer. "No només per l'educació sinó per tot el que aporta", insisteix.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor