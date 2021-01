Els estudiants reclamen fer els exàmens universitaris de manera virtual

L'Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) ha presentat aquest migdia l'informe Covid sobre la gestió de la pandèmia a les escoles i universitats per part de la Generalitat. Molt crítics amb el Departament d'Educació i la Secretaria d'Universitats i Recerca, l'AJEC ha proposat aquest informe com a "full de ruta" per abordar les deficiències del sistema i ha lamentat que en certs aspectes les autoritats educatives "no han estat a l'alçada" de la situació. En aquest sentit, des del sindicat rebutgen que els exàmens universitaris d'aquest mes s'hagin de fer de forma presencial, tal com està establert encara a dia d'avui malgrat la greu situació epidemiològica.Francesc Márquez, portaveu nacional de l'AJEC, ha detallat l'informe i ha dit el Procicat i el Departament de Salut va anunciar a finals d'any que els exàmens es farien de manera presencial. "És una mesura irresponsable que exposa les estudiants al virus", ha dit el portaveu, que ha denunciat que no es respecten les mesures de seguretat abans d'entrar a les aules i això posa en risc tota la comunitat educativa. "Reivindiquem unes avaluacions de format virtual a causa de la pandèmia", ha dit, i ha dit que l'educació s'ha convertit en un privilegi i no en un dret.L'AJEC és partidària de l'educació presencial quan les universitats siguin segures "perquè l'educació és un dret" i les connexions i la bretxa digital afecta aquest dret. D'altra banda, però, són partidaris de fer els exàmens online "perquè la salut pública és un dret" i ningú pot jugar-se-la per anar a fer una prova. "És una incoherència haver fet una avaluació continuada virtual i després exigir als estudiants que hi vagin presencialment. És una irresponsabilitat acumular alumnes en una aula perquè ja hem vist que hi ha aglomeracions per entrar a les classes", ha dit Neus Matamoros, coordinadora nacional de l'AJEC.Des de l'associació tampoc són partidaris de fer tests massius de cara als exàmens. "S'han de fer de manera virtual per evitar aglomeracions", ha dit. "Demanem que els exàmens no es centrin en detectar el frau i la còpia, sinó en l'aprenentatge dels estudiants", ha dit el portaveu. La postura de l'AJEC, en tot cas, vol ser "constructiva" i per això han emplaçat les administracions a reunir-se per tractar els aspectes més rellevants de l'informe.Si bé l'AJEC no és partidària d'ajornar la tornada a l'escola, sí que en fa una valoració negativa. "Hem trobat a faltar un pla de tornada a l'escola", ha dit Márquez, però des de l'associació són partidaris de fer els tests massius abans de començar el segon trimestre, no pas durant tres setmanes un cop ja represes les classes.El document conclou que només s'han entregat 30.000 dels 300.000 dispositius electrònics promesos pel Departament d'Educació i només s'han instal·lat un 20% dels dispositius Wi-Fi. "És una xifra insuficient i patètica. Necessitem dispositius electrònics per seguir les classes a distància imposades pel Procicat", ha dit Márquez. El portaveu ha insistit que la prioritat és la presencialitat, però ha denunciat que el Departament "no està en condicions" de garantir la connectivitat de l'alumnat. Concretament, en el cas de Lleida l'AJEC demana una injecció de diners per a les escoles rurals, molt castigades per la pandèmia.L'informe fa referència també als cicles formatius i a les pràctiques d'aquest model educatius. "Els estudiants dels cicles formatius han viscut mesos d'incertesa per quan han de fer les seves pràctiques", ha dit Márquez, i ha denunciat que són els propis estudiants que s'han de comprar els equips de protecció.Pel que fa a la rebaixa de taxes universitàries, que l'AJEC considera una "bona notícia", també lamenten que és "insuficient" i demanen reduir el preu del crèdit universitari en aquelles assignatures amb menys càrrega presencial. Diverses beques encara no s'han atorgat des que es van sol·licitar a principi de curs.L'AJEC ha exigit la injecció "immediata" de 58 milions d'euros "retinguts per Economia" per dotar les universitats per afrontar la docència virtual. Márquez també ha lamentat que els alumnes es passen més hores davant la pantalla que en classes presencials i per això ha reclamat que la qualitat de l'ensenyament virtual sigui de la mateixa qualitat. "Un 40% dels docents tenen un nivell baix en TIC", ha dit. "El sistema català no està preparat per un curs semipresencial", ha deixat clar el portaveu.L'AJEC tampoc valora positivament els grups bombolla i ha reclamat una rebaixa de les ràtios i ha reclamat una contractació massiva de personal docent. "Es va prometre contractar 5.500 docents més. El Departament no ha estat a l'alçada", ha dit Márquez.L'AJEC s'oposa al tancament dels centres universitaris, que són "centres segurs" segons el Procicat. El sindicat diu que l'aplicació Traça Covid no funciona bé i les dades no estan actualitzades o estan distorsionades. "Hi ha centres tancats amb zero alumnes confinats. Ens genera certa inquietud sobre les dades del Departament d'Educació", ha dit Márquez. Així, des de la Generalitat no s'han donat les dades de contagis a les universitats per acreditar-ne el tancament.Neus Matamoros, coordinadora nacional de l'AJEC, ha explicat que l'informe detalla la situació en què s'ha trobat l'educació catalana arran de la pandèmia i el tancament d'escoles. Durant aquest mesos, l'AJEC ha detectat una "improvisació" dels centres per la manca de recursos i la Generalitat no s'ha coordinat bé amb "la realitat dels centres". "El Departament d'Educació i la Secretaria d'Universitats i Recerca s'ha desentès de moltes circumstàncies en què s'han trobat els estudiants", ha dit.Des de l'AJEC també denuncien la falta de recursos TIC i la bretxa digital pel que fa a l'accés a recursos tecnològics d'estudiants i docents. "El 25% de les llars no tenen accés a recursos tecnològics, una realitat que s'ha agreujat amb la pandèmia", ha dit Matamoros, i ha recordat que els programes de la Generalitat són "insuficients"."Cal inversió", ha reclamat la coordinadora nacional, i també ha demanat una rebaixa de ràtios que es van augmentar l'any 2011. Matamoros ha demanat també acabar amb la bretxa digital, que vulnera el dret a l'educació, i ha exigit "tenir veu i ser escoltades" per part de les autoritats educatives. L'informe vol apropar la realitat dels estudiants en el primer trimestre i neix com a iniciativa del secretariat nacional de l'AJEC. Matamoros ha denunciat la manca de transparència pel que fa a les dades.

