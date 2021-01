Es pot ser asimptomàtic de malalties que no siguin la Covid-19?

Altres notícies que et poden interessar

Tots tenim al cap l'exemple de la Covid-19, on molta gent és asimptomàtica o gairebé no presenta símptomes, mentre que en altres persones el diagnòstic és tan greu que poden arribar a morir. Això pot passar amb altres malalties o només amb la infecció pel SARS-CoV-2?"És més freqüent del que pensem", afirma el doctor José Manuel Ramos Rincón, coordinador del Grup de Malalties Infeccioses de la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI), que explica que en totes les malalties hi ha persones que amb prou feines desenvolupen símptomes, fins i tot zero.Segons subratlla, les maneres de presentar una malaltia dependran de molts factors, i en primer lloc del microorganisme responsable (com i quant s'ha introduït el patogen en la persona). "Com més virus i bacteris adquireixi el pacient, major probabilitat de malaltia amb símptomes. Si ha estat exposat a 5 virus es molt diferent que si ho ha estat a 15", afegeix.D'altra banda, indica que el desenvolupament de símptomes també dependrà del germen que s'hagi afegit al cos: "No tots els virus són iguals, alguns són més virulents que altres. Sembla que no tots els coronavirus són iguals, per exemple, sinó que hi ha mutacions que els fan ser més agressius. Amb la Covid-19 se sap també que hi ha persones que expulsen poca quantitat de virus, mentre que altres moltíssim, són els que s'anomenen grans disseminadors o superpropagadors".Sobre si és freqüent que en una malaltia se sigui asimptomàtic, el membre de la SEMI assenyala que tot dependrà de la patologia, i dels factors abans esmentats. Un exemple d'aquest tipus de malalties, a part de la Covid-19, seria la mononucleosi infecciosa, una infecció causada pel virus d'Epstein-Barr. "El virus es dissemina a través de la saliva i és per això que de vegades se l'anomena malaltia del petó, sent més freqüent entre adolescents i joves. Hi ha persones que després de contagiar-se desenvolupen poques molèsties, mentre que altres tenen una afectació molt marcada, amb amigdalitis, febre molt elevada, afectacions de l'estat general amb hepatitis, i alguns altres ho passen de forma desapercebuda", detalla el doctor.Un altre exemple seria la tuberculosi, on hi ha persones que tenen el bacteri de forma crònica, però que no la transmeten perquè l'han adquirit i està adormida, sense causar malaltia, el que s'anomena infecció tuberculosa latent; i després la tuberculosi que en alguns casos és amb pocs símptomes, com tos, i sí que transmeten la malaltia.El coordinador del grup de Malalties Infeccioses de la SEMI avisa que no només hi ha malalties infeccioses que poden ser asimptomàtiques, sinó que també n'hi ha de no infeccioses, com la diabetis, que moltes persones pateixen sense saber-ho, i les manifestacions apareixen anys després de desenvolupar la malaltia al ronyó, cor, vasos sanguinis o al sistema nerviós.L'expert cita la hipertensió arterial, una patologia cardiovascular que pateixen moltes persones i de la qual gran part de vegades no són conscients, tot i ser una font de molts problemes de salut, així com els aneurismes, l'osteoporosi o l'hipercolesterolèmia.

