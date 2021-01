Prop de 22.000 alumnes valencians es queden sense escola pel fred i la neu

Uns 21.600 alumnes d'Infantil, Primària, Educació Especial, Batxillerat i Formació Professional s'han vist afectats per la suspensió de les classes decidida aquest dilluns a 33 municipis del País Valencià a causa de l'onada de fred i neu.Segons les dades actualitzades a les 10:30 hores i facilitats per la Conselleria d'Educació, hi ha constància que 33 ajuntaments han decretat la cancel·lació de l'activitat lectiva tots els centres educatius del seu municipi, el que deixa sense classe prop de 22.000 estudiants.En concret, a Alacant no hi ha classe a Agost, Ibi i Monfort. A la demarcació de Castelló la llista és la següent: Castellfort, Catí, Cinctorres, Culla, Forcall, la Mata de Morella, Morella, Olocau del Rei, la Pobla de Benifassà, Portell de Morella, la Serra d'en Galceran, la torre d'en Besora, la Vall d'Alba, Vilafranca, Vilar de Canes i Vistabella.Finalment, a València les poblacions amb els centres tancats són Ademús, Algemesí, Almussafes, Benifaió, Camporrobles, Caudete de les Fonts, Cases Baixes, Xera, Fuenterrobles, Requena, Sollana, Torre Baixa, Utiel i Venda del Moro.L'Ajuntament d'Utiel ha informat de la decisió de suspendre també les classes de demà dimarts, 12 de gener. A hores d'ara, assenyala el consistori en un comunicat, "la mobilitat en vies públiques, així com el desplaçament per carreteres d'Utiel i comarca és especialment complicat a causa de les plaques de gel provocades pel pas de la borrasca Filomena, de manera que, per tal d'evitar accidents i preservar la seguretat d'alumnes i professors, l'Ajuntament d'Utiel ha decidit suspendre les classes tant demà com el dimarts 12 de gener".

