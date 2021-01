Polèmica per la presentació a TV3 del cantant lleidatà Kelly Isaiah

La participació del cantant lleidatà Kelly Isaiah al programa "Preguntes Freqüents" de TV3 ha aixecat polseguera. La polèmica s'ha produït per la presentació de l'artista per part dels responsables de realització de l'espai que presenta Cristina Puig.A Isaiah se l'ha introduit amb un rètol sobreimpresionat a la pantalla (càiron en argot popular televisiu) en el qual s'hi llegia "entre Simba i Lo Cartanyà". Aquesta broma ha estat mal rebuda per diversos espectadors, que han mostrat el seu malestar a les xarxes.El grup de Isaiah, Koers, ha carregat durament contra Puig per la presentació al programa, on va cometre algunes imprecisions. "Et demanem que t’informis una mica sobre les properes artistes que passin pel teu/vostre plató", apunten des del conjunt.

