Els comuns reclamen que siguin els experts els que determinin si es poden celebrar les eleccions

"No pactarem amb la dreta espanyolista, però tampoc amb la catalana"

La presidenciable d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha assegurat aquest dilluns que és necessari disposar de "directrius clares" per part d'un "comitè d'experts" per saber si es poden celebrar les eleccions el 14-F. Així ho ha dit en un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press, on també ha demanat que si s'acaben ajornant els comicis, sigui sota un criteri "sanitari" i no pas "partidista o electoralista".En aquest sentit, ha afegit que cal pensar també en l'escenari postelectoral, on s'haurà de garantir "la governabilitat". Pel que fa als pactes, Albiach ha tancat la porta al PP, Cs i Junts per Catalunya, i ha criticat Aragonès per buscar fórmules "frankenstein" sense reconèixer "el fracàs" del Govern actual. "Necessitem passar pàgina", ha apuntat.Albiach ha insistit que s'ha demostrat que el Govern és "incapaç" de resoldre els problemes de la ciutadania, per això no entén la proposta del vicepresident amb funcions de president i presidenciable dels republicans, Pere Aragonès, qui continua posant sobre la taula un gran pacte amb ERC, JxCat, comuns, CUP i el PDECat."No pactarem amb la dreta espanyolista, però tampoc amb la catalana", ha assegurat. Pels comuns encara és aviat parlar de fórmules, però sí que han subratllat que veuen una entesa amb els socialistes i els republicans. "Estem condemnats a entendre'ns", ha assenyalat Albiach. La líder també ha recordat que el 14-F no s'ha d'entendre "en termes plebiscitaris" i que ha arribat el moment d'arribar a "grans acords" per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica que està patint la ciutadania.La presidenciable d'En Comú Podem ha insistit en la necessitat d'entrar al Govern com a "soci major" per portar "canvis" a Catalunya, tal com "ja estan fent" a l'Ajuntament de Barcelona i al govern espanyol. Així doncs, han reiterat el seu compromís en buscar "alternatives" que puguin tirar endavant un canvi de polítiques. Albiach ha recordat que els comicis "no van de qui guanya o queda primer", exemplificant la victòria de Cs el 2017. "Van obtenir 36 escons i no va servir per res", ha assenyalat, "les eleccions van de qui és capaç d'articular grans acords".Preguntada per la situació de la pandèmia, Albiach ha considerat que al Govern li ha faltat "valentia" a l'hora de prendre mesures més contundents, sobretot durant el pont de la Puríssima, i també per les festes de Nadal. També ha insistit en la importància de treballar en la campanya de vacunació i ha recordat que qualsevol mesura restrictiva que es posi en marxa ha d'anar acompanyada d'ajuts econòmics pels sectors afectats.Pel que fa als indults dels presos independentistes, Albiach ha explicat que ara estan pendents d'un tercer informe del Tribunal Suprem. Tot i això, ha demanat al ministre socialista de Justícia que agilitzi el procés. "És un tema que ens impedeix avançar", ha recordat, "va ser un error judicialitzar aquest cas i ha de tornar a les vies polítiques". La líder dels comuns ha lamentat que els dirigents ja fa tres anys que estan a la presó i que no es podrà apostar per la via del diàleg fins que en surtin.

