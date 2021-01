Un total de 86 abonats continuen sense llum, la major part al Priorat

Un total de 86 abonats continuen sense llum per avaries de mitja tensió a conseqüència del temporal Filomena, segons fonts d'Endesa. La companyia elèctrica aquest matí ha pogut recuperar el servei a l'Ametlla de Mar i a Capçanes. Aquest darrer municipi és el que concentrava gran part de les afectacions, amb 288 clients sense llum dels 392 afectats en total que es registraven a primera hora del matí. Les afectacions que queden ara es concentren al Priorat i són ja petites i repartides en punts d'accés difícil. Segons el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, es preveu poder restablir el servei aquest migdia.Altres municipis amb afectacions són Falset, amb 19 abonats sense llum, El Molar (18), Arnes (11) i Marçà (11). També hi ha altres afectacions de caire menor en baixa tensió i s'han instal·lat fins a 18 grups electrògens, segons ha informat Endesa. D'altra banda, s'ha recuperat el servei de telefonia a Gandesa, Horta de Sant Joan, Arnes, Bot, Collsupina, El Masroig, El Molar, La Palma d'Ebre, Margalef i Villalba dels Arcs.Segons fonts d'Endesa, s'ha treballat la nit i matinada per resoldre incidències i col·locar grups electrògens a Caseres, El Lloar, El Masroig, Monteferrer i Castellbó, Els Guiamets, La Bisbal de Falset, el Molar i el Masroig. En total són 18 els grups electrògens instal·lats.La companyia ha explicat que s'ha treballat en plena coordinació amb el CECAT i els ajuntaments per a l'obertura d'accés a les instal·lacions, així com per prioritzar l'alimentació dels subministraments. Durant aquest diumenge, l'acumulació de neu va dificultar la mobilitat i va fer "impossible" accedir a alguns punts de maniobra, així com fer recorreguts per a poder localitzar avaries, segons Endesa. Tot i això, ha destacat que a la tarda ja es van resoldre bona part de les incidències i es van reduir les afectacions.Durant l'episodi hi han intervingut 156 equips i un dispositiu total d'unes 370 persones, entre ells personal de camp, tècnics i dels centres de control.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor