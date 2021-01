Mor un home que havia quedat colgat per la neu a la Conca de Barberà

Un conductor va morir d'un infart de miocardi mentre conduïa per una carretera de Belltall (Conca de Barberà) aquest diumenge. L'home, de 55 anys, va quedar atrapat per la neu de la via, molt afectada pel temporal.En roda de premsa, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha explicat que no es pot assegurar si l'home va patir l'infart abans o després de quedar atrapat a la carretera. Segons ha apuntat, es va portar el conductor a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, en un trasllat que va ser "molt dificultós".Sàmper ha remarcat que no es pot relacionar aquesta mort amb el temporal Filomena. A la incidència hi van treballar efectius del SEM, dels Bombers i dels Mossos.

