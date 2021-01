El preu de la llum tornarà a disparar-se aquest dilluns

El preu de la llum del mercat majorista torna a disparar-se aquest dilluns i el megawatt hora (MWh) arribarà als 121,14 euros entre les 20 i les 21 hores, segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). El cost mitjà serà de 82,45 euros/MWh, un indicador un 20% més car que aquest diumenge (66,27) i un 2% més elevat que dissabte (80,66), però un 13% inferior al de divendres, quan es van batre rècords amb 94,99 euros.El preu de l'electricitat ha assolit cotes històriques per sobre dels 120 euros/MWh aquest cap de setmana en plena onada de fred i neu provocada per la borrasca Filomena. El Ministeri de Consum va reclamar una investigació el passat divendres a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per esbrinar si hi ha hagut irregularitats en l'augment del preu de l'electricitat.El motiu principal de l'encariment dels preus és l'onada de fred, que fa augmentar la demanda aproximadament un 5% respecte l'any passat. El cel ennuvolat dificulta la captació d'energia solar, fins a un 44% menys respecte el mateix període de l'any passat, mentre que la producció d'energia eòlica també ha estat inferior. En aquest context, entren en escena les centrals de cicle combinat, que depenen del preu internacional del gas. Tot plegat,, fa que el preu s'hagi multiplicat per dos.

