Interior alerta de l'onada de fred: «Tenim neu per dies»

Filomena marxa i al seu pas deixa una onada de fred extrem. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha donat per finalitzat el temporal i ha demanat "prudència" de cara els propers dies a les carreteres per la formació de plaques de gel a causa de la combinació de fred i neu."Tenim neu per dies", ha assegurat el titular d'Interior. Així s'espera que les properes nits les temperatures facin una forta davallada, especialment al Pirineu (on es podrien arribar a assolir els 8 graus negatius) i a la part central de Catalunya. A més, també s'espera que l'episodi de fred vagi acompanyat de boira, sobretot a Ponent.A conseqüència de la neu acumulada, aquest dilluns hi ha uns 1.681 nens que s'han quedat sense poder anar a l'escola en bon primer dia després de les vacances de Nadal. Segon Protecció Civil hi ha 13 comarques sense transport escolar i 25 centres afectats. Així mateix, a la xarxa viària catalana hi ha un total de 61 vies afectades, 34 amb ús obligatori de cadenes, la majoria s'ubiquen a carreteres secundàries. Afecten sobretot a Tarragona i Lleida.Pel que fa al balanç de les incidències de la nevada, destaca el cas de la mort d'una persona que va quedar atrapada al seu vehicle a Passant i Bellatall . Segons ha explicat Sàmper, l'home ha resultat mort per un infart i ha negat que se la pugui considerar una víctima de la nevada, tot i que ha reconegut que el temporal sí que va fer dificultosa a l'equip d'emergències tant l'assistència in situ com el posterior trasllat a l'hospital.En total, Bombers han acomplert 376 actuacions en tot episodi i continua l'operatiu de reforç al sud de Catalunya. A hores d'ara encara hi ha 11 incidències en els talls d'electricitat que afecten 392 persones, segons Sàmper la previsió és que cap al migdia el tema estigui resolt.Des de les 6 del matí s'han aixecat les restriccions que afectaven els vehicles de més de 7,5 tones i que estaven en vigor des de divendres tarda. A hores d'ara no hi ha més restriccions més enllà dels talls de carreteres i les relacionades amb el coronavirus.

