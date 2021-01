Odissea enmig de la nevada: a cops de pala perquè arribés una ambulància

Quan una població de 120 habitants s'unifica per aconseguir que una ambulància arribi a socórrer un veí. Fan la feina que el llevaneus NO HA FET EN TOT EL DIA. Són les 7 de la tarda i portem incomunicats durant més de 24h. @tv3cat @eltempsTV3 pic.twitter.com/3KrNbmfUgP — Claudia Martínez (@clodymp) January 10, 2021

El cas de Vilanova de Prades (Conca de Barberà) és el de molts municipis que durant aquest cap de setmana s'han vist afectats pel temporal de neu. Després d'un dissabte emblanquinat, en què no parava de nevar, la màquina llevaneus va passar diumenge pel mig del poble a les vuit del matí. Dues hores més tard, segons afirma l'alcalde Artur Miró a, ja hi havia 5 centímetres de gruix, fins als 30 que es van arribar a acumular a primera hora de la tarda.La matinada anterior, més tard de les 3, una família va avisar al Sistema d'Emergències Mèdiques. Un home requeria atenció urgent, però vist el temporal -segons fonts del SEM- la mateixa família va preferir esperar. Sense tornar a trucar al cos mèdic, els afectats van alertar als veïns i a l'Ajuntament. Amb el pas de les hores, l'home que estava malalt havia empitjorat, i tot plegat amb un gruix de neu que tenia segrestats el centenar de veïns de Vilanova de Prades.Per aquest motiu, "cansats de fer gestions" perquè tornés a passar la màquina llevaneu, una vintena de persones es van organitzar per fer transitable la carretera TV-7004 al seu pas per Vilanova. Esperonats perquè es començava a fer fosc i l'endemà també alguns haurien de sortir del poble per anar a treballar, els veïns van sortir al carrer durant més d'una hora des de les cinc de la tarda per fer les tasques pertinents. Quan havien acabat, ja cap a les set del vespre, va arribar la màquina llevaneu que tant havien esperat durant tot el dia, amb bona part de la feina feta.Fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques confirmen l'existència d'una sola trucada en tot el cap de setmana des de Vilanova de Prades, la matinada del 9 al 10 de gener. Donat que el servei no es va requerir perquè la mateixa persona malalta hi va desistir, el SEM assenyala que no va haver de rebutjar cap avís a causa del temporal. A més, destaquen que tant a Cornudella de Montsant com a Prades -dos municipis propers a Vilanova- hi havia disponible una ambulància de 4x4 per poder arribar on fes falta.Malgrat que el gruix de neu va arribar als 50 centímetres als voltants del poble, l'alcalde Artur Miró apunta que durant bona part del dia els van deixar "una paret d'un metre" a la rotonda on conflueix la TV-7004 i la TV-7005, a l'entrada venint de Vimbodí. I és que la màquina llevaneu va passar en diverses ocasions en direcció a Prades i l'acció d'aquesta va fer retirar la neu fins a la formació d'aquesta paret. Sense resposta satisfactòria per part de les autoritats, els veïns van acabar optant per treure-la del mig amb les seves pròpies eines.A banda de les pales, van comptar amb l'ajut d'un veí de 24 anys que treballa per a l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) i que disposava d'un tractor per apartar la neu. "És un poble molt petit d'uns 120 habitants i constantment ens hem d'ajuntar per poder solucionar problemes com aquest", explica una veïna del municipi.Segons explica Artur Miró, des de Protecció Civil els deien que la màquina que tenien era "massa grossa" per passar pel mig del poble i que els treballadors els deien que tenien ordres de pujar cap a Prades. Quan a la nit finalment va arribar la màquina esperada, i amb bona part de la feina feta, alguns van poder marxar en direcció a Vimbodí, mentre que aquest matí quedava per resoldre la comunicació en l'altre sentit, cap a Ulldemolins.

