El «no» a la independència guanya el «sí», segons una enquesta de «La Vanguardia»

El "no" a la independència de Catalunya obtindria un 48,9% en un referèndum d'autodeterminació, per sobre del 42,6% que votaria "sí", segons un sondeig de GAD3 que publica aquest dilluns La Vanguardia . Es tracta d'una davallada significativa respecte de la mateixa enquesta publicada pel mitjà en què el suport a la independència superava el 45% i el rebuig a aquesta se situava en el 47%. Aquesta baixada de les xifres de suport al procés de la constitució d'un país independent per a Catalunya se situa gairebé un mes abans que se celebrin les eleccions del 14-F.De fet, en una enquesta publicada aquest cap de setmana per La Vanguardia, els resultats dels comicis pronostiquen la victòria per ERC. En aquest sentit, el sondeig també preveia que la Generalitat podria tornar a tenir un govern independentista si hi havia coalició entre republicans i Junts.Al sondeig d'aquest dilluns, un 60,6% dels enquestats creu que s'ha de concedir l'indult als presos polítics mentre que el 32,6% s'hi oposa. A la pregunta de quina seria la millor solució per rebaixar la tensió del conflicte polític, hi ha divisió entre un 27,8% que aposta pels indults i un 25,6% que veu l'amnistia com a millor via. D'altra banda, un 21,6% vol que els condemnats compleixin la pena íntegrament i només el 15,1% assenyala la reforma del delicte de sedició del Codi Penal com a millor fórmula.

