El curs es reprèn amb una quarantena d'escoles tancades pel temporal

Una quarantena d'escoles no han reobert finalment les seves portes aquest dilluns a causa del temporal Filomena, segons ha explicat el conseller d'Educació, Josep Bargalló.En declaracions a Ràdio4 i La2, el conseller ha explicat que aquest diumenge es parlava d'una vintena de centres però finalment han estat el doble els que no han pogut iniciar el segon trimestre ja que no s'ha pogut restablir el subministrament elèctric quan es preveia.Bargalló ha concretat que es tracta majoritàriament de centres ubicats a la comarca del Priorat, amb un total de 16 centres. Ha afegit que majoritàriament són escoles rurals, de pocs alumnes, tot i que també hi ha algun institut, com el de Falset.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor