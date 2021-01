Colgats sota 60 centímetres de neu i sense electricitat: «És inacceptable»

Els 500 habitants d'Arnes es van llevar aquest diumenge sense subministrament elèctric. El rellotge de l'església parroquial va quedar aturat a les quatre de la matinada, l'hora en què hi ha hagut l'avaria. Segons l'alcalde, Joaquim Miralles, l'incident es va produir en una antena del municipi. La gran acumulació de neu registrada -fins a 65 centímetres- va fer que, al migdia, els operaris encara no haguessin pogut localitzar el punt afectat. En declaracions a l'ACN, Miralles es va mostrar molt molest perquè amb el Gloria van estar 12 hores sense llum i davant la Filomena havien demanat a la companyia que traslladés generadors a la zona de forma preventiva. "Trobar-nos ara sense llum és inacceptable", afirma l'alcalde.Entre les tres i les quatre de la tarda van arribar a Arnes dos generadors -un provinent de València i un altre des de Barcelona- que van permetre començar a recuperar el servei al cap de més de dotze hores. Mentrestant, tècnics de la companyia elèctrica van haver de recórrer a un dron per tal de localitzar el punt de la infraestructura on s'ha registrat l'avaria.Un veí d'Arnes, Josep Lluís Asens, lamenta que la situació és "un desastre" i que han hagut de recórrer a estufes de butà. Tot i això, admet l'excepcionalitat de la nevada. "En 70 i pico anys no ho havia vist mai. Ha sigut bestial", subratlla.Una altra veïna, María José Pallarés, va anar a buscar llenya a un magatzem que tenen al poble per poder escalfar-se a casa. "Com que no hi ha llum no va res perquè la calefacció i tot va amb llum. Tampoc no tinc cobertura dins de casa i tinc a la meva mare fotuda de fred", explicava.El gruix acumulat als carrers era superior als 60 centímetres i els operaris municipals s'afanyaven a netejar les principals vies. "Tot i que recomanem als veïns que no surtin de casa, s'estan netejant els carrers perquè si han de sortir a comprar puguin fer-ho amb la màxima seguretat", assenyala el batlle.

