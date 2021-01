Esquí improvisat pels carrers i pel Port i piragüisme en un riu Ebre gèlid, els «esports extrems» de la nevada

🌨️ Segueix nevant a diferents indrets del país.



🔎 Consulta l'estat de les carreteres i els accessos que estan tancats.



⛔ Al #PNPorts els accessos #Caro #Mascar i #Cargol estan tancats.



❌ Eviteu desplaçaments innecessaris. pic.twitter.com/D2cR2BJcTd — Agents Rurals (@agentsruralscat) January 9, 2021

Esquí improvitzat pels carrers de Bot. Foto: Cedida

I durant lo dia pista d esqui amb remuntador #arnes #terresdelEbre pic.twitter.com/RmZIUDkk4W — Xavier Pallarés (@xapallares) January 9, 2021

Piragüisme al riu Ebre, amb les riberes ben nevades. Foto: Beniemocions

Confinats als municipis per les restriccions de la Covid-19 i una nevada com feia molts anys que no es recorda. Dos ingredients que conviden a buscar alternatives per passar-ho bé en cap de setmana i que han aprofitat els més atrevits per gaudir de la neu i dels paisatges gèlids fent esports "extrems", almenys per les condicions meteorològiques.Als punts més alts del massís del Port s'han llevat aquest diumenge amb una capa gruixuda de neu, de fins a 60 centímetres, i segueix nevant. Així ho relatava Josep Estrada en un vídeo que s'ha compartit ràpidament a les xarxes:Els accessos al Parc Natural dels Ports pel Mascar i el Caragol estan tancats i que cal evitar els desplaçaments innecessaris.A altres no els ha calgut massa alçada de neu, un pam ha estat suficient per treure els esquís i fer una volta pels carrers del poble, com és el cas d'aquest atrevit de Bot:Fins i tot alguns s'han animat en grup i han buscat maneres alternatives per remuntar camins que fan de pistes improvisades, com aquest cas a Arnes que ha compartit el delegat del Govern a l'Ebre, Xavier Pallarès:Però no només la muntanya ofereix possibilitats esportives de ple hivern. També el riu Ebre, amb les riberes ben nevades, han atret algun practicant d'esports de natura com pot ser el piragüisme. L'empresa Beniemocions ha compartit imatges espectaculars, que evidencien moments únics de navegació fluvial:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor