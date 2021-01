S'esfondra parcialment una nau industrial al polígon de Falset

La gran nevada que ha caigut en les darreres hores al Priorat, amb més de mig metre de neu acumulada, ha ocasionat importants danys materials en dues empreses de la comarca. Aquest diumenge a la tarda s'ha esfondrat parcialment el sostre de la fàbrica de portes d'ascensor Fermator, que ocupa la nau industrial més gran del polígon de la Sort dels Capellans, a Falset.



Els Bombers han rebut l'avís a dos quarts de sis de la tarda i han enviat tres dotacions fins al lloc, on no s'han de lamentar afectacions personals. A més, la nit passada s'ha ensorrat la teulada del celler Vall Llach, a Porrera. Els ajuntaments demanen als veïns que netegin teulades i cornises per evitar que l'acumulació de neu faci cedir estructures.

L'alcalde de Falset, Carlos Brull, ha explicat a l'ACN que els Bombers i els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins a la nau esfondrada per tal d'analitzar possibles situacions de perill. Tot i que encara se'n desconeixen les causes, el batlle ha apuntat que la causa més probable és que el pes de la neu, que s'ha acumulat en més de mig metre a la capital, hagi fet cedir part de l'estructura.D'altra banda, davant la gran acumulació de neu l'ajuntament recomana als veïns que netegin teulades, balcons i cornises per evitar ensurts pel sobrepès de la neu. A més, l'alcalde de Falset ha explicat que la nevada ha malmès mobiliari urbà i ha trencat moltes branques d'arbres. "Dilluns serà un dia de molta feina i d'alguna preocupació", ha vaticinat.

