Schwarzenegger treu l'espasa de Conan contra Trump

A Donald Trump no li falten enemics. L'últim a sumar-se a la llista de detractors és Arnold Schwarzenegger, protagonista de la saga Terminator i exgovernador de Califòrnia pel Partit Republicà. ha carregat durament contra el president sortint dels EUA. "Aviat serà tan irrellevant com un vell tuit", li ha etzibat.El malestar de l'actor arriba després de l'assalt al Capitoli, que compara amb la tristament cèlebre Nit dels Vidres Trencats del 9 de novembre 1938 a Alemanya i Àustria. Aquella nit, grupuscles i milícies feixistes van protagonitzar linxaments i atacs contra jueus arreu del país, mentre els cossos de seguretat del règim nazi no intervenien o fins i tot hi col·laboraven.Schwarzenegger va néixer a Àustria el 1947 i ha recorregut a aquest símil per alertar de l'actual situació als EUA. "Aleshores no va passar d'un dia per l'altre", insisteix en un vídeo amb banderes americanes de fons i acompanyat de música patriòtica.L'actor compara el llegat de Trump amb l'auge del nazisme a finals dels anys 30 i retreu al president sortint que hagi basat la seva política en "mentides". Schwarzenegger fins i tot compara el grupuscle neonazi Proud Boys, que el passat dimecres va participar en l'assalt al Congrés, amb els protagonistes de la Nit dels Vidres Trencats.Per acomiadar el vídeo, Schwarzenegger recorre a un element d'attrezzo molt especial: l'espasa de Conan, el protagonista de la pel·lícula que el va catapultar a l'èxit. "Igual que l'espasa, la democràcia és més forta com més la colpegen", assegura.

