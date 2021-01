Albiach demana sumar actors a un eventual Govern de comuns i PSC

La candidata ha criticat el "viratge conservador" dels socialistes pel seu pacte amb Units per Avançar i la incorporació de l'exregidor de Ciutadans a Tarragona Rubén Viñuales i ha criticat que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, compagini el seu càrrec amb el de candidat del PSC. "Jo dormiria més tranquil·la si en plena tercera onada de la pandèmia tinguéssim un ministre de Sanitat a temps complet i no un ministre candidat", ha assegurat.



A la proposta del vicepresident de la Generalitat amb funcions de president, Pere Aragonès, de sumar PDeCAT, JxCat, ERC, comuns i CUP a un acord després del 14-F, s'hi ha referit com a "fórmula Frankenstein". "Sabrem que no podrà tirar endavant", ha conclòs.

La cap de llista de CatECP a les eleccions previstes per al 14 de febrer ha assegurat que "un Govern PSC-comuns no sumarà" després dels comicis. "Per tant, necessitem altres actors", ha dit en una entrevista a e l Diario.es Albiach ha donat per fet que els socialistes tindran "més escons" que la seva formació però ha demanat que es construeixin "majories àmplies" per governar, ja que no creu que PSC i CatECP tinguin prou diputats per fer-ho en solitari. "Necessitem un Govern progressista d'àmplies aliances i sense vetos", i les fórmules per assolir-ho "poden ser moltes".

