El País Valencià ja ha posat més 21.500 vacunes contra la Covid

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha administrat, fins aquest divendres 8 de gener, la primera dosi de la vacuna contra la Covid-19 a més de 21.500 persones en 300 residències de la Comunitat Valenciana, d'un total aproximat de 450. Dels centres que queden per vacunar, 90 tenen brots actius, el que obliga a retardar el procés.Aquesta xifra representa el 35% del total de dosis rebudes fins a la data des del Ministeri de Sanitat (61.205). En total, s'han administrat més de 21.500 dosis en centres de gent gran i diversitat funcional, així com a personal sanitari de primera línia, ha indicat la Generalitat en un comunicat.D'altra banda, els 24 departaments de salut valencians han començat ja la vacunació dels professionals que treballen en primera línia, un procés que es mantindrà durant tot el cap de setmana. Així, està previst que el dilluns 11 de gener estiguin vacunades totes les residències sense brots actius, com va anunciar la consellera de Sanitat, Ana Barceló.En l'àmbit sanitari, al llarg del cap de setmana està programada la vacunació en 200 centres de salut i en tota la xarxa hospitalària a personal de primera línia. La vacunació en residències continuarà també dissabte i diumenge.

