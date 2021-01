El 112 alerta de cues de cotxes a les carreteres valencianes per anar a veure la neu

El 112 del País Valencià ha alertat aquest diumenge que s'han produït cues de cotxes en diverses carreteres properes a municipis on ha nevat a les últimes hores a causa de la borrasca Filomena.El 112 ha recordat que aquestes situacions obstaculitzen els treballs de neteja de vies i la resta de serveis d'emergències. En concret, en un missatge publicat en el seu perfil de Twitter, ha alertat de la situació a l'N-232 a l'altura de Catí (Castelló), on dues files de cotxes, una a cada costat de la carretera, dificulten la circulació i els treballs de les màquines llevaneu. A més, el 112 ha recordat que hi pot haver algú en risc o perill que necessiti aquests serveis.Aquesta petició se suma a la del president de la Generalitat, Ximo Puig, que aquest dissabte va fer una crida per no anar a veure la neu que ha deixat la borrasca Filomena al País Valencià, amb gruixos de fins a 40 centímetres en municipis de l'interior nord de Castelló. "És un perill afegit a la situació complexa que vivim, el convenient és quedar-se a casa", va assegurar.D'altra banda, la Delegació de Govern ha demanat a la ciutadania que eviti desplaçaments "innecessaris" per visitar els municipis en què ha nevat en les últimes hores i ha instat a extremar la prudència. A més, ha insistit que amb les noves restriccions està prohibit anar a ciutats confinades amb neu, com és el cas d'Alcoi (Alacant).No obstant això, malgrat les advertències, ha lamentat que se segueixen registrant desplaçaments "temeraris" a les zones d'interior. En aquest sentit, agents de la Guàrdia Civil van intervenir aquest dissabte per rescatar 14 persones que s'havien desplaçat fins a la serra d'Aitana per veure la neu.A Alacant els agents han tallat la circulació en diversos ports de muntanya de la província davant el "col·lapse" de vehicles que s'han desplaçat fins a aquests punts per veure la neu que ha deixat la borrasca Filomena.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor