La neu obliga a suspendre el transport escolar a les Garrigues, l'Urgell, el Priorat i la Noguera

Els consells comarcals de les Garrigues, l'Urgell, el Priorat i la Noguera han decidit suspendre el transport escolar aquest dilluns per la "perillositat" que hi ha a les carreteres arran dels importants gruixos de neu del temporal Filomena , segons ha informat Protecció Civil. A l'Urgell la mesura afectarà 24 rutes que transporten 571 estudiants de centres de primària i secundària. Segons el president de l'ens comarcal, Gerard Balcells, "s'ha decidit una mesura general per no posar en risc" els alumnes i xofers dels busos. Si bé la previsió era que en les pròximes hores la pluja ajudaria a fondre la neu, al final no ha estat així i en alguns punts ja hi ha fins a 24 centímetres de neu acumulada.Caldrà veure, però, si el Departament d'Educació decideix obrir o no els centres de l'Urgell dilluns. Des del Consell Comarcal de l'Urgell remarquen que la decisió s'ha pres per garantir la seguretat dels alumnes i xofers de les rutes escolars. A banda dels gruixos de neu, també es preveu que es puguin formar plaques de gel amb la baixada de temperatures, una situació que no veuen clar per garantir la seguretat del servei.Si no se suspenen les classes, els alumnes que vagin a les aules sense transport escolar podran anar als centres educatius després de les vacances de Nadal. S'està pendent, però, de si finalment Educació decideix tancar els centres educatius de la comarca. "Cal estudiar-ho bé, perquè hi ha moltes casuístiques com ara que els professors puguin arribar al centre", remarca Balcells.Des de dissabte a la nit la neu segueix caient amb ganes a Tàrrega i aquest diumenge l'Ajuntament ha informat que els gruixos acumulats ja arriben fins als 13 centímetres. Ahir els gruixos registrats van ser de 7 centímetres, segons el Meteocat. Algunes incidències que s'han registrat a la capital de l'Urgell han estat el despreniment de branques d'arbres a la Via Lacetània i a l'avinguda de Balaguer que han requerit la intervenció de Bombers.De moment, la brigada municipal ja ha escampat fins a 15 tones de sal pels carrers de la ciutat i també s'ha augmentat la dotació d'efectius per retirar la neu de la via pública. Des del consistori es demana a la ciutadania que extremi les precaucions.

