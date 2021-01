El temporal ensorra el celler de Lluís Llach

La maquinària, les tines, el vi del 2018, 2019 i 2020...

Avui se'ns ha trencat el cor en mil trossets, i només esperem poder reconstruir-lo de nou, a poc a poc, peça per peça. pic.twitter.com/szDpSufyFh — Celler Vall Llach (@vallllach) January 10, 2021

l'estoc de vi, a la plaça del poble, conegut com La Final. Al mateix espai havíem recuperat uns cubs on teníem bótes amb tot el vi del 2019 i no sabem en quin estat estan. Venim d'un 2020 molt difícil i havíem acumulat més estoc del normal, les pèrdues seran significatives. ⬇️ — Celler Vall Llach (@vallllach) January 10, 2021

Al @vallllach no ha pres mal ningú. Gràcies per la solidaritat. — Lluís Llach (@lluis_llach) January 10, 2021

La teulada del Celler Vall Llach, fundat pel cantautor Lluís Llach i situat al Priorat, s'ha ensorrat aquest diumenge a causa del pes de la neu. A conseqüència del sinistre, la maquinària, les tines i tot el vi que tenien del 2018, 2019 i 2020 ha quedat destruït.A les imatges es pot veure com el sostre ha quedat pràcticament esfondrat, i és que el Priorat és un dels punts on la borrasca Filomena s'ha acarnissat més. Ahir ja es registraven gruixos d'almenys 30 centímetres de neu a municipis com Falset. El celler està ubicat concretament al centre de Porrera i data del 1881, tot i que es va restaurar l'any 2000. En una piulada expliquen que aquesta destrucció de l'estoc de vi comportarà "pèrdues significatives", ja que venien "d'un 2020 molt difícil" i s'havia acumulat més estoc del normal.Afortunadament, el celler s'ha ensorrat durant la nit i tal com explica el mateix Lluís Llach, no "ha pres mal ningú". A la piulada el cantautor també agraeix la solidaritat mostrada davant l'accident.

