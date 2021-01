Chacón demana una «estratègia intel·ligent» per avançar cap a la independència

La candidata demòcrata ha reiterat que no volen "de cap manera que partits radicals com la CUP tornin a condicionar la política d'aquest país". Per aquesta raó, ha defensat que la seva formació treballarà perquè "Catalunya torni a ser el referent que havia estat" i que ho farà "des de la centralitat política i social".



Chacón ha criticat que l'executiu català està gestionant la pandèmia "des del caos, des de la rivalitat entre socis de Govern i deixant desemparats als ciutadans i al teixit empresarial, esportiu, cultural i social". "Hi ha coses que no es poden controlar, però sí que es pot controlar l'actitud que ha de tenir el govern del país", ha reflexionat en veu alta.

L'exconsellera d'Empresa i Coneixement i cap de llista del PDeCAT a les eleccions previstes per al 14 de febrer, Àngels Chacón, ha considerat que "cal una estratègia intel·ligent i realista de totes les forces independentistes per avançar cap a la independència" i que "la confrontació no ho és".En una reunió telemàtica amb els candidats del partit celebrada aquest diumenge al migdia, Chacón ha demanat al Govern que "no es limiti a reclamar recursos" i que exigeixi "ser un actor més" en la gestió dels fons europeus. "Volem transparència i informació sobre quins seran els criteris de distribució que permetran la recuperació" del país, ha reclamat.

