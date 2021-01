La CUP reclama posar els 9.501 llits de la sanitat privada i concertada «a disposició» de la pública

Sabater ha dit que la seva formació no entendria que a corporació donés espai a una formació d'extrema dreta que propaga un discurs "d'odi, masclista i racista". Per aquesta raó, la candidata cupaire ha tornat a emplaçar a la responsabilitat col·lectiva dels partits i candidatures que participen a les eleccions del 14 de febrer, per sumar-se a un gran Pacte Nacional Antifeixista (PNA), cosa que la formació ja va posar sobre la taula el novembre."Estem reclamant un pacte per frenar l'avenç de l'extrema dreta", ha destacat tot criticant que "la Junta Electoral Central consideri que és una força prioritària". A parer seu, VOX "vol aprofitar aquest moment de crisi per enfrontar la classe treballadora". Davant d'això, ha proposat, entre altres coses, que s'estableixi "un mecanisme de control de campanya per part d'organitzacions de defensa dels Drets Humans, per garantir que el racisme, la xenofòbia, el masclisme i altres formes d'odi i vulneració dels drets humans siguin utilitzades com a eines electorals".Per la seva banda, Reguant ha considerat que les declaracions de dissabte a la nit de la cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, al 'Preguntes Freqüents' de TV3 sobre la possible saturació de la sanitat "posa en relleu la necessitat de què tots els recursos de la sanitat privada passin a mans públiques". De fet, la CUP creu que és un moment clau per "fer una aposta real per enfortir el sistema sanitari públic", amb més personal i serveis de propietat, de provisió i gestió 100% públics.A més, ha tornat a proposar l'impuls d'una farmacèutica pública per tal de garantir la seguretat dels medicaments, acabar amb els desabastiments, reenfocar la investigació, millorar la transparència i afavorir el control dels preus dels medicaments. Tot plegat perquè "no s'anteposi el lucre a la vida". "La preocupació exclusiva de les farmacèutiques són els seus beneficis i no la salut de la població", ha recordat Reguant.