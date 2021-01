Borràs tanca la porta a pactar amb comuns o PSC després del 14-F: «Ens allunya de la independència»

L'expresident de la Generalitat i actual eurodiputat Carles Puigdemont ha precedit Borràs i ha alertat sobre una suposada guerra bruta "que alguns auguren i sembla que desitgen" de cara al 14-F. Per això ha reivindicat JxCat com a formació que no "escampa falsedats dels adversaris". "Nosaltres no hem anat a l'exili ni a la presó per mossegar altres independentistes", ha assegurat.

La candidata de JxCat a les eleccions previstes per al 14 de febrer, Laura Borràs, ha tancat la porta a qualsevol acord per formar Govern amb el PSC o els comuns després dels comicis. "Pactar amb partits no independentistes és legítim, però és evident que ens allunya de la independència i ens condemna a no sortir de la Catalunya autonòmica", ha dit en clausurar una jornada de treball dels candidats de JxCat al 14-F.Borràs ha exalçat els pactes que han tancat amb formacions com MES o Demòcrates perquè "prioritzen la independència" i ha alertat que, per assolir-la, "cal un govern independentista" amb una clara força de JxCat. "Pregunteu-vos quin Govern no volen a Madrid i sabreu quin Govern ens acosta a la independència", ha plantejat.Ho ha dit després que el vicepresident de la Generalitat amb funcions de president i candidat d'ERC, Pere Aragonès, hagi proposat un gran acord entre el PDeCAT, JxCat, els comuns, la CUP i els republicans un cop passades les eleccions. El coordinador nacional d'ERC ha considerat que seria una "gran irresponsabilitat" no buscar el consens entre aquests espais després del 14-F.

