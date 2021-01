Aragonès demana a JxCat, comuns, CUP i PDECat que deixin els «vetos creuats»

Aragonès ha reconegut que la proposta és "certament complexa i atrevida", però ha defensat que "va d'acord amb el moment social, econòmic i de fragmentació política" que viu Catalunya.El vicepresident amb funcions de president ha indicat que la proposta que va plantejar ja va rebre reaccions "ràpides i previsibles d'algunes portaveus autodescartant-se", però ha opinat que "no hauria de ser impossible" posar-se d'acord, i més tenint en compte que hi ha una "diagnosi de la situació àmpliament compartida".Pel que fa al conflicte polític, ha remarcat que cal buscar una solució per als presos i els exiliats, l'amnistia, però també la millor fórmula perquè Catalunya decideixi la seva relació amb Espanya. Segons ell, tots els partits a qui proposarà fer un govern ampli han coincidit en els darrers anys que la millor solució és un referèndum. "Si tots estem d’acord en la diagnosi i en quina seria la millor solució, on és el problema?", ha preguntat.En l'àmbit més econòmic i social, Aragonès ha assenyalat que la reconstrucció després de la pandèmia "requerirà d'amplis consensos" i les bases de la Catalunya 2030 es posaran ja en la següent legislatura. Ha situat diferents grans temes que necessitaran grans acords: la digitalització, la indústria, la transició ecològica, el sector agroalimentari, l'educació i la salut.Al seu parer, cal que tots aquests partits abandonin les seves posicions "maximalistes de partida" per trobar punts en comú sense renunciar als seus principis. "Un bon acord sempre requereix que tothom hi posi de la seva part", ha conclòs.A l'altre costat hi ha situat els del 155, "els que mantenen" els companys a la presó i a l'exili, "els que permeten un rei fugat i toleren o aplaudeixen un sistema judicial corcat". "Enfront tenim el model de país anquilosat i centralitzat que representen el PSC, Ciutadans i el PP", ha insistit.