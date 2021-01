Cs diu que Catalunya sembla «l'Amèrica de Trump»

El candidat de Cs a les eleccions previstes per al 14 de febrer, Carlos Carrizosa, ha reivindicat aquest diumenge la seva formació com a "lleialtat a Espanya" i l'única que "no trairà el constitucionalisme".En un acte amb els caps de llista de Cs a la resta de circumscripcions, ha assegurat que el procés independentista "ha dividit i empobrit" la societat catalana i que el seu partit treballarà "per superar aquesta etapa negra de divisió i empobriment i intentar que Catalunya torni a liderar Espanya". Per a Carrizosa, la Catalunya actual "s'assembla més a l'Amèrica de Trump que a un país seriós i rigorós".Carrizosa ha protagonitzat un acte amb la resta de caps de llista de Cs a les eleccions del 14-F –Matías Alonso, Jean Castel i Jorge Soler– i en què també han intervingut la secretària general del partit, Marina Bravo, i la presidenta, Inés Arrimadas. Arrimadas ha fet una crida a la participació i s'ha posat com a "següent repte" que Cs governi Catalunya després de la victòria als comicis del 2017. "Volem per primera vegada un Govern constitucionalista", ha reclamat.

