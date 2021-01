La CUP es demarca d'una «DUI immediata» i de la taula de diàleg

La candidata de la CUP a les eleccions del 14-F, Dolors Sabater, s'ha desmarcat de la possibilitat d'una "DUI immediata". També d'una taula de diàleg amb el govern espanyol que "no està donant resultats", segons ha dit en una entrevista a El Periódico En la mateixa entrevista Sabater defensa que la CUP disposa d'una "estratègia planificada" per les estructures públiques, la "internacionalització" i "polítiques concretes que millorin la vida de la gent". La cap de llista dels cupaires defensa la necessitat de trencar "l'immobilisme" i nega que la proposta dels anticapitalistes de fer un nou referèndum abans del 2025 sigui "independentisme màgic".Sabater també critica JxCat i ERC. "Han renunciat a una política de sinceritat amb la població per seguir endavant amb la construcció de la República Catalana", diu, La candidata insisteix en la proposta d'expropiar tots els recursos sanitaris per posar-los a disposició de l'administració pública.La cap de llista de la CUP no s'ha volgut comprometre a pactes concrets després de les eleccions i ha assegurat que els acords es basaran en el programa. Sabater demana al PSC que aclareixi si se situa del costat del bloc del 155 o si recupera el seu antic compromís amb el dret a l'autodeterminació i el "catalanisme progressista".Sobre els comuns, Sabater recorda que s'han abstingut en la proposta de llei d'amnistia, mentre que preguntada per JxCat demana esperar per veure en quines polítiques es poden posar d'acord.

