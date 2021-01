Més de 12 hores sense llum a Falset i altres municipis del Priorat

Ja fa més de 12 hores que Falset i altres municipis del Priorat estan sense llum a causa de les afectacions per la nevada. Fonts d'Endesa han explicat a l'ACN que hi ha diverses incidències concentrades en aquesta zona del Priorat. Els seus tècnics van estar treballant-hi dissabte amb moltes dificultats a causa de la nevada. Alguns van haver de caminar fins a tres quilòmetres per la neu per trobar l'avaria. EN alguns punts també falla el subministrament de gas.A Falset i a altres municipis del sud de Catalunya com Horta de Sant Joan i Arnes s'acumulen més de 50 centímetres de neu. El retorn a l'escola dilluns dependrà de si com evolucioni el temporal durant aquest diumenge. Els Bombers han fet 266 sortides pel temporal, 83 entre les vuit del vespre de dissabte i les nou del matí d'aquest diumenge. El 112 ha rebut 901 trucades.Protecció Civil alerta que el temporal de neu i vent seguirà aquest diumenge tot i que anirà a la baixa en les properes hores. De moment no s'ha registrat cap incidència personal i els Bombers han treballat en serveis com ara alguna teulada col·lapsada o revisions de vies, especialment al sud.De cara a dilluns, en algunes zones de l'Ebre és probable que certs desplaçaments escolars no es puguin fer i que no tots els menors puguin tornar a l'escola.

