Mil maneres d'aprofitar la neu: salts d'esquí a Falset

Salts d ski amb força estil desde Garmisch-FALSET-Pantenkirchen!!!! Demà balanç de la previsió. Avanç: ha anat malament a la plana Prelitoral des de Girona, Banyoles, fins Reus aproximadament i també Bages o sud del Berguedà. Comarques Ebre, sud de Lleida o interior Tarragona bé pic.twitter.com/KQSoG2Q68e — MeteoMauri (@MeteoMauri) January 9, 2021

Al Priorat la nevada ha deixat més de 50 centímetres de neu en alguns punts. Un dels municipis on el temporal ha fet més acte de presència és Falset, on alguns veïns no s'ho han pensat dos cops a l'hora de gaudir de l'emblanquinada. S'han posat els esquís i han aprofitat per provar la seva tècnica amb els salts.Així es pot veure en un vídeo compartit pel programa de Catalunya Ràdio Meteo Mauri, que ha ironitzat amb la quantitat de neu que ha caigut a la capital del Priorat. Salts d'esquí amb força estil desde Garmisch-Falset-Pantenkirchen, ha dit, en referència a la ciutat d'Alemanya que acull la tradicional competició de salts cada 31 de desembre i 1 de gener iq ue va ser seu dels Jocs Olímpics d'Hivern el 1936.Els salts són la cara amable d'una nevada que, d'altra banda, ha provocat que Falset i altres municipis del Priorat faci 10 hores que estan sense llum. Segons an explicat fonts d'Endesa a l'ACN, els seus tècnics van estar treballant-hi dissabte amb moltes dificultats a causa de la nevada. Alguns van haver de caminar fins a tres quilòmetres per la neu per trobar l'avaria. En alguns punts també està fallant el subministrament de gas.

