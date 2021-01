El tancament de les escoles no està sobre la taula a Catalunya

Altres notícies que et poden interessar

Pressió sobre les escoles després que en els últims dies una vintena d'experts hagin demanat endarrerir la tornada a les aules pel context epidèmic i que en alguns països d'Europa hagin començat a tancar els centres educatius per la tercera onada i l'arribada de la nova variant britànica del virus.A Catalunya, però, per ara no està sobre la taula ni l'endarreriment ni el tancament, segons ha assegurat avui en una entrevista a Rac1 el conseller Josep Bargalló que ha defensat que només tindria sentit contemplar-ho en cas que hi hagués un confinament més sever.Sobre l'arribada de la soca britànica, amb un grau de transmissibilitat molt superior, ha indicat que no hi ha certeses que tingui una major incidència en els infants i que els estudis no són concloents. De fet, ha indicat que ,d'acord amb dades de la Societat Catalana de Pediatria, s'ha arribat a posar en dubte i que actualment no hi ha cap alumne en edat pediàtrica a la UCI ni ingressat per aquest motiu. "Els pediatres ens diuen que al patologia pediàtrica en general ha baixat respecte altres anys", ha afegit.Així, el nou trimestre arrencarà aquest dilluns, tal i com va fixar el departament d'Educació després de retardar excepcionalment alguns dies la tornada per distanciar-ho de les festes. També començarà llavors el cribatge massiu al personal docent i no docent dels centres, que es realitzarà al llarg de tres setmanes per detectar assimptomàtics i tallar cadenes de transmissió a les escoles. Divendres passat, els serveis territorials d'Educació i Salut van programar la distribució de les automostres i calendaritzar les proves.L'onada de fred que sacseja Catalunya aquests darrers dies i que s'intensificarà la propera setmana és també una preocupació a les escoles, obligades a ventilar per prevenir els contagis. El conseller Bargalló ha assegurat que aquesta setmana els centres rebran noves instruccions per equilibrar el confort tèrmic amb la necessària ventilació. "Només cal ventilar uns minuts cada hora, i pot coincidir amb el canvi de classe", ha explicat.

