Més d'un centenar de carreteres afectades per la neu: consulta-les aquí

Bon dia.



Continua la precipitació líquida/sòlida a diferents punts del país. pic.twitter.com/RtzQlGH4Xq — Meteocat (@meteocat) January 10, 2021



(última actualització: diumenge, 09.30 h)



A la xarxa viària catalana hi ha un centenar de trams afectats (117), dels quals 13 vies tallades. Per demarcacions, a Lleida, seguit de Tarragona, és on hi ha més incidències. L’Eix Transversal (C-25) ja s’ha reobert entre Sant Julià de Vilatorta i Santa Coloma de Farners.



Per demarcacions, les vies tallades són les següents:



Tarragona:



8 carreteres tallades:



⚫ C-44 Vandellòs – Tivissa

⚫T-330 Arnes

⚫T-332 Ulldecona

⚫ T-710 Falset

⚫ TP-7402 Porrera

⚫TV-3022 E Perelló

⚫TV-7026 Albiol

⚫T-333 la Fatarella





Girona



3 vies tallades:



⚫ GIV-5201 a Viladrau

⚫ C-38 Molló

⚫ GI-400 Alp





Barcelona



1 via tallada:



⚫ BV-4024 de Bagà a Coll de Pal





Lleida



1 carretera tallada:



⚫ C-14 Tàrrega-Vilaverd





⛓ D’altra banda, hi ha un centenar de trams on és obligatori circular amb cadenes principalment a la demarcació de Lleida. Entre les més importants de les comarques lleidatanes hi ha un tram de l’AP-2 entre les Borges Blanques i Banyeres del Penedès. També cal remarcar la C-12 entre Flix i Albatàrrec i la C-13 entre Sort i Esterri d’Àneu. A més, també cal destacar l’ús necessari de cadenes a l’N-420 entre Bot i les Borges del Camp, a la demarcació de Tarragona.



ℹ Podeu consultar

El temporal de neu continua afectant el sud i interior del país. Es manté l'alerta per nevades, fort vent i onatge amb la previsió que la Filomena vagi remetent al llarg d'aquest diumenge. Fins al migdia encara pot haver-hi precipitacions en forma de neu, sobretot a les comarques de Lleida, des del pla fins al Pirineu, i alguns indrets de l'interior de l'Ebre i Tarragona. A la resta, si ho fa, serà de forma intermitent i amb cotes variables.A hores d'ara, a la Terra Alta hi ha fins a 60 centímetres de neu. Al voltant del Montsec, s'acumulen 20 centímetres. També al Priorat, on s'ha intensificat la nevada aquesta nit, hi ha més de 40 centímetres de gruix. A les Guilleries, entre la Selva i Osona, i al Collsacabra hi ha alguns pobles incomunicats per problemes amb les màquines llevaneus.Pel que fa a l'afectació viària, hi ha 14 carreteres tallades i un centenar amb afectacions pel temporal. La C-25 entre Sant Julià de Vilatorta i Santa Coloma de Farners està tallada. A continuació, totes les incidències al detall:

