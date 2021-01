L'epidemiòloga Magda Campins, contundent sobre el 14-F: «Pot ser un problema de salut pública»

🔴 Seria responsable mantenir la data del 14 de febrer per celebrar les eleccions al Parlament?



“Rotundament, no. Estarem en una situació pitjor” Magda Campins, Cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia @vallhebron #FAQSfrozenTV3 ▶️ https://t.co/ry5MSapMQI pic.twitter.com/JR4L6KPTVj — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) January 9, 2021

La cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, creu que no seria "responsable" mantenir la data del 14-F per celebrar les eleccions a Catalunya. Així ho ha assegurat al FAQS de TV3, on ha pronosticat que la situació epidemiològica serà "pitjor que l'actual". Campins també ha avisat del perill que "un volum altíssim" de persones vagin a votar "presencialment". "Implica unes interaccions que poden representar un problema de salut pública", ha assenyalat.A més, ha alertat dels problemes amb què es trobaran les persones infectades i els seus contactes estrets. "Si el vot per correu acaba deu dies abans, hi haurà persones que no podran votar" ha recordat. En aquest sentit, Campins ha defensat que el dret a vot és "universal" i que, ara per ara, no veu "factible" que es puguin celebrar uns comicis al febrer, garantint aquest dret.La cap de Medicina Preventiva, també ha deixat la porta oberta a un confinament "total". "Si els hospitals s'omplen, no hi haurà més remei", ha lamentat. Campins ha subratllat que en aquesta tercera onada, estan partint de xifres de 350 ingressats. "D'aquí a dues setmanes, l'increment podria ser d'unes 700 persones a l'UCI", ha dit, afegint que s'hauran de posposar cirurgies programades, així com trasplantaments.Campins ha demanat, doncs, a la ciutadania que no es relaxi amb l'arribada de la campanya de vacunació "No tindrem immunitat de grup fins que no tinguem un 70% de persones vacunades. Això serà cap a l'octubre o novembre" ha explicat.

