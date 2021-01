El 97% dels aspirants a les oposicions docents han fet les proves aquest dissabte tot i les nevades

El 97,4% dels aspirants a les oposicions docents han pogut dur a terme les proves avui. Per fer-ho possible, s’han constituït amb normalitat un total de 152 tribunals arreu de Catalunya, un nombre superior de tribunals respecte d’altres ocasions per tal de fer possible la celebració de les proves amb totes les garanties de seguretat sanitària en el marc de la pandèmia.La gran majoria d’aspirants han pogut presentar-se a les proves. Estaven convocades concretament 5.970 persones per accedir al cos de professorat de secundària, d’escoles oficials d’idiomes, professors d’arts plàstiques i disseny, i mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.Per diferents motius –ja sigui per confinament, per altres causes mèdiques o per les conseqüències produïdes pel temporal Filomena-, hi ha hagut 158 persones que no han pogut accedir als tribunals per dur a terme les proves, fet que suposa un 2,7% sobre el total d’aspirants. El nombre d’absències registrades s’acosta molt a les absències que es donen en cada oposició.Per a les persones que han arribat tard a l’hora de la convocatòria, el Departament d’Educació ha flexibilitzat l’horari i l’han realitzat avui mateix en un altra franja horària. En el cas dels opositors que no han pogut accedir al tribunal, Educació recollirà els casos, els analitzarà individualment i donarà la resposta adequada perquè els aspirants no en surtin perjudicats.Per dur a terme les oposicions amb totes les garanties sanitàries, el Departament ha previst un seguit de mesures de seguretat. Així, s’han donat instruccions als tribunals per repartir els aspirants en diferents aules o espais dels centres, amb ventilació, distància de seguretat mínima de 2 metres i evitant les concentracions d’opositors als accessos i passadissos, tant a l’entrada com a la sortida.

