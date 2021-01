Detenen dos homes a València i a Paterna per agredir els seus pares

Agents de la policia espanyola han detingut dos homes a València i Paterna per agredir els seus pares. En el primer cas, l'home, de 51 anys, està acusat d'un presumpte delicte de maltractaments en l'àmbit familiar després de tirar a la seva mare, de 85 anys, a terra d'una empenta i provocar-li una fractura de maluc, cosa per la qual va haver de ser intervinguda quirúrgicament.Els fets van passar dijous passat cap a les 11:00 hores, quan els agents van ser comissionats per la Sala el 091 perquè es dirigissin a un domicili on al parer s'estava produint una forta discussió, ha indicat la policia en un comunicat. Un cop allà, els agents van localitzar un home molt agitat i nerviós, que els va manifestar que la seva mare havia patit una caiguda en l'habitatge i que l'havia estirat al llit. Des de l'entrada del pis, els agents podien sentir els crits de la dona. A més, van descobrir que el seu fill no havia cridat al servei d'urgències per ser atesa.Els policies van entrar a l'interior de domicili, on van localitzar en una habitació a una dona d'avançada edat postrada al llit i cridant de dolor. La dona afirmava entre sanglots: "El meu fill volia matar-me".Els agents van sol·licitar assistència sanitària, que va traslladar a l'octogenària fins a un centre hospitalari, ja que presentava una fractura de maluc a conseqüència de la caiguda, de manera que va haver de ser intervinguda quirúrgicament.Per tot això, els policies van detenir el fill com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar. L'arrestat, amb més d'una vintena d'antecedents policials, ha passat a disposició judicial.Aquest mateix dia, cap a les 18:00 hores, agents de la policia espanyola van detenir a València a un altre home, de 45 anys, també com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar, després d'amenaçar, presumptament, de mort i agredir el seu pare.Els fets haurien passat al domicili familiar, on els agents van ser comissionats per la Sala el 091 després de rebre una trucada de la víctima en la qual afirmava que el seu fill estava molt agressiu. Un cop a l'edifici, els policies van observar gotes de sang recent al portal, a l'ascensor i a la porta de l'habitatge, en la qual van localitzar un home molt nerviós, que afirmava que el seu fill li havia agredit i tirat oli calent a la cara. Els agents van comprovar que aquest tenia taques d'oli a la roba i la cara enrogit, encara que va rebutjar rebre assistència sanitària.Els policies van observar que la porta de la cuina estava trencada i que hi havia vidres per terra, així com taques de sang al passadís, i van trobar al presumpte agressor al bany, netejant una ferida sagnant que tenia a la mà.Els agents van descobrir que pare i fill van discutir mentre aquest últim cuinava i li va llançar amb violència menjar a una paella amb oli calent, esquitxant-li la cara. A continuació, el va empènyer alhora que cridava que anava a matar-ho a ell i la seva mare i va provocar danys en l'habitatge. Finalment, va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar. L'arrestat, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.

