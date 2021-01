USTEC-STEs exigeix una nova data per als professors opositors que no han arribat a la prova

El sindicat USTEC-STEs ha exigit al Departament d'Educació que aquest mateix dissabte comuniqui una nova data per a la celebració per a la segona prova de les oposicions a una plaça fixa de professor per als aspirants que no han pogut arribar a l'examen per culpa del temporal i la neu a les carreteres. En un comunicat, el sindicat ha carregat durament contra el Departament i la "preocupant incompetència" dels seus responsables per no haver ajornat la prova i assegura que té comptabilitzats "desenes de casos". En aquest sentit, afirma que un jutjat o un tribunal la podria anul·lar perquè no es complien les condicions d"'equitat ni igualtat" per a la seva realització.USTEC-STEs sospita que els opositors que no han arribat a l'examen és una "situació generalitzada", just al contrari del què assegurava aquest migdia el director general de Centres Públics, Josep González-Cambray, quan en una entrevista al 3/24 ha parlat d'alguns casos "puntuals", a qui se'ls oferiria "flexibilitat" a l'hora de fer l'examen i si tampoc arribaven a temps d'estudiar cada cas concret.Pel sindicat, aquesta situació "era un desastre anunciat" i ha insistit que és "irresponsable" haver mantingut la convocatòria. Segons USTEC-STEs no s'hauria d'haver celebrat tant per les males dades epidemiològiques com per les previsions meteorològiques, que apuntaven a nevades generalitzades i a possibles problemes de mobilitat. "El fet és greu perquè es posa en perill la salut i la seguretat dels membres de la comunitat educativa", ha criticat.

