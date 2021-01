La neu talla sis carreteres i obliga a circular amb cadenes en una norantena més

La neu talla sis carreteres aquest dissabte i obliga a circular amb cadenes en més d’una norantena de vies, segons informa el Servei Català de Trànsit. Es tracta de l'Eix Transversal entre Espinelves i Vilobí d’Onyar ; la C-44 entre Vandellòs i Tivissa; la GIV-5201 a Viladrau: l’N-420 entre Caseres i Bot; la TV-3022 entre el Perelló i Rasquera, la BV-4024 a Bagà. La demarcació més afectada és la de Lleida, amb una seixantena de vies on és necessari l'ús de cadenes, entre les quals destaquen diversos trams de l'N-260; l’N-230 entre Pont de Suert i Vielha; La C-12 entre Maials i Seròs i la C-13 entre Camarasa i Fontllonga.A la demarcació de Tarragona cal portar equipaments en una trentena de carreteres, entre les quals destaquen l'N-420 entre Caseres i Gandesa, la C-43 entre Gandesa i Benifallet i la C-12 entre Amposta i Vilanova de Meià.Finalment, a les comarques de Barcelona hi ha quatre carreteres locals on és obligatori l’ús de cadenes.

