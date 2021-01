El president de l'Aragó banalitza el canvi climàtic: «No sembla que hagi de desaparèixer la neu»

A la vista de las imágenes que nos deja la #TormentaFilomena, no parece que el cambio climático vaya a suponer necesariamente la desaparición de la nieve. El año pasado ya fue muy pródigo con nuestras montañas en ese sentido pic.twitter.com/ckWUMqIkVU — Javier Lambán (@JLambanM) January 9, 2021

Desde que llegué al @GobAragon, la lucha contra el cambio climático ha sido para mí una prioridad. Otra prioridad mía ha sido combatir los fundamentalismos, sean negacionistas o fanáticos creyentes en la posesión de la verdad absoluta. La duda y el debate son lo más recomendable — Javier Lambán (@JLambanM) January 9, 2021

El president de l'Aragó, Javier Lambán, ha reflexionat aquest dissabte sobre el canvi climàtic després de la nevada que ha enfarinat diverses zones de l'Estat espanyol, i ha arribat a la conclusió que la neu no desapareixerà.En un missatge al seu compte de Twitter, Lambán ha indicat que a jutjar per les imatges, "no sembla que el canvi climàtic hagi de suposar necessàriament la desaparició de la neu", i ha recordat que l'any passat també va nevar en abundància a l'Aragó.La pensada que ha deixat per escrit ha provocar desenes de crítiques i comentaris que han obligat el president aragonès a fer un segon tuit aclarint que la lluita contra l'escalfament global ha estat "una prioritat" per a ell. En el text d'esmena també ha carregat contra els "fonamentalismes" i els que creuen que tenen "la veritat absoluta", en referència als que alerten del canvi climàtic.

