VÍDEO El centre de Madrid s'omple de persones ballant sota la neu

“Rave” improvisada en la Puerta del Sol 📍Suena “A quién le importa” de Alaska 👇🏽#Filomena pic.twitter.com/Zw4vUUogrt — Aitor Albizua (@aitoralbizua) January 9, 2021

Històrica nevada a Madrid. Molts de ciutadans de capital espanyola han sortit al carrer per aprofitar la neu que s'acumula a tots els racons de la ciutat. Però més enllà de les simpàtiques anècdotes viscudes (com d'un trineu estirat per gossos a uns dels barris de la capital), també s'han vist imatges preocupants, com és el cas de centenars de persones aglomerades sota la neu mentre canten i ballen el tema d'Alaska "A quién le importa".Les imatges, enregistrades a la Puerta del Sol i compartides a través de Twitter, xoquen amb l'actual situació del coronavirus a Espanya, que no només està vivint una tercera onada sinó que a més es veu amenaçada també per la presència de la variant de Covid britànica i que es caracteritza per ser més contagiosa. De fet, aquest mateix divendres, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ja avisava que venen setmanes "dures" pel previsible increment de contagis després de Nadal.

