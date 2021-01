Salut preveu arribar a 600 pacients a l'UCI, però constata un «efecte Nadal»

Altres notícies que et poden interessar

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha reconegut que tot fa indicar que en els propers dies i setmanes s'arribarà als 600 pacients a l'UCI a Catalunya, com en el pic de la segona onada, un moment en què "es compromet una part important de la part assistencial no covid". En declaracions a Rac 1, Ramentol ha indicat, però, que no hi ha hagut repunt pels dies de Nadal. Tampoc s'ha notat de moment l'efecte del Cap d'Any, però encara és d'hora per descartar-ho del tot.Pel que fa a la vacunació, ja han rebut la primera dosi la meitat dels usuaris de residències. Sobre les escoles, ha indicat que no es preveu tancar-les perquè no hi ha cap evidència d'un comportament diferent del contagi malgrat l'entrada de la soca britànica. Nadal no ha influït en les dades de la pandèmia, segons Ramentol, perquè la ciutadania ha entès que aquestes festes havien de ser diferents.Així doncs, de cara al retorn escolar no hi ha variacions tot i que ja s'ha detectat un cas de la soca britànica. "De moment no tenim dades d'un comportament diferent per franges d'edat", ha indicat Ramentol, que sí que ha admès que es tracta d'un dels "principals interrogants" que estan ara sobre la taula.Ha recordat que les escoles van romandre obertes durant la segona onada, i ha insistit que "el plantejament continuarà sent aquest". Que sigui més contagiós entre menors, ha subratllat, és un element que està a debat.

