Aragonès es presenta com la via per acabar amb l'alternança «sociovergent»

El coordinador nacional i candidat d'ERC al 14-F, Pere Aragonès, ha carregat aquest dissabte contra la negativa de JxCat i PSC a condemnar com s'ha gestiona t el presumpte cas de corrupció al Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat pel qual s'investiga l'alcaldessa del municipi i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín.Després que ambdues formacions tombessin una moció d'ERC a la corporació provincial de rebuig a aquest suposat cas d'irregularitats, Aragonès ha denunciat en una roda de premsa una "clara aliança sociovergent per tapar-se les vergonyes" i ha assegurat que les eleccions del 14 de febrer són "una oportunitat" per posar-hi fi."A ERC portem la lluita contra la corrupció arreu, a la Diputació de Barcelona, però també a totes les institucions del país", ha afirmat en una al·lusió també al cas del 3% de CiU. Per això veu el 14-F com una ocasió per "trencar amb aquest bipartidisme" i "acabar amb 40 anys d'alternança entre socialistes i convergents" a la Generalitat. Aragonès hi vol "situar una presidència republicana, independentista i d'esquerres compromesa contra la corrupció" i per això ha reivindicat la seva formació com a "exemplar" i "més autoexigent que mai".Preguntat per aquests comicis en relació amb la situació de la pandèmia del coronavirus, Aragonès ha indicat que "ara no hi ha indicadors que diguin que les escoles no puguin obrir" i que les restriccions actuals pel coronavirus "haurien de permetre les eleccions del 14-F". No obstant això, ha puntualitzat que dependrà de la situació de la pandèmia durant aquelles dates i del que s'acordi "per consens" a la taula del Govern amb els grups parlamentaris. "Caldrà fer un seguiment de les condicions epidemiològiques, però cal garantir el dret de vot de tothom", ha afegit.

