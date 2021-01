Mossos immobilitza 2.000 camions a Catalunya per la nevada

Gairebé uns 2.000 camions estan immobilitzats a la xarxa viària catalana pel temporal de neu Filomena. Així ho ha explicat aquest matí en la roda de premsa del Departament d'Interior, el comissari Joan Carles Molinero. D'aquests vehicles pesants immobilitzats, la meitat -un miler- es troben a la Jonquera que s'evacuen cap a França i uns 300-400 al polígon dels Frares a la zona Tarragona. La resta estan distribuïts en altres punts de Catalunya.Segons Molinero, "el 70% dels camions són de matrícula estrangera" i s'han imposat més de 200 sancions a aquells vehicles pesants que incomplien les restriccions. En aquest sentit, ha fet una crida "a respectar la no mobilitat de vehicles pesants". Aquesta restricció prohibeix circular els vehicles pesants de més de 7,5 tones fins a les sis del matí del dilluns.Per la seva banda, el conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, ha demanat no sortir de casa pel temporal de neu Filomena. Tret dels camions atrapats que han incomplert la restricció de mobilitat, Sàmper ha destacat que no hi ha hagut "incidències rellevants" i "no consten vehicles atrapats a les vies catalanes". "Hi ha hagut molt poca mobilitat", ha dit el conseller, fent un agraïment a la ciutadania perquè les recomanacions "s'han complert".Les previsions és que el temporal continuï al llarg de tot el dissabte i que a partir del migdia la nevada tendeixi a pujar de cota. Per tot això, el conseller ha reiterat que l'episodi de neu "es pot complicar" i "per evitar accidents i atrapaments de vehicles", cal quedar-se a casa.

