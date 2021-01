VÍDEOS Un trineu estirat per gossos es passeja pels carrers nevats de Madrid

Si pensabas que lo habías visto todo en esta vida, todavía te faltaba encontrarte con un trineo tirado por perros por las calles de #Hortaleza pic.twitter.com/d4ks6Rf9DU — Hortaleza Periódico (@HortalezaPV) January 8, 2021

Con raquetas por Madrid. Impresionante. pic.twitter.com/opa2ilV4s8 — Última Fila Centrado (@ultimafilac) January 8, 2021

No és Sibèria, però per aquest home amb el seu trineu estirat per gossos és com si ho fos. El temporal Filomena també ha emblanquinat bona part de la península deixant una forta nevada a Madrid que s'ha trobat amb fotografies inoblidables, com aquesta d'un trineu estirat per cinc gossos.La imatge ha estat enregistrada aquesta nit al barri d'Hortaleza, que s'ha fet viral a les xarxes pel to surrealista que mostra. "Si pensaves que ho havies vist tot en aquesta vida encara et faltava trobar-te amb un trineu estirat per gossos pels carrers d'Hortaleza".Ara bé, aquesta no és l'única anècdota del dia. Alguns altres, a falta de gossos i trineu, han optat per passejar-se amb raquetes, com és el cas d'aquest home.

