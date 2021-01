FOTOS La neu es deixa veure a Vallvidrera i Collserola

Fiasco a Collserola pk plou i marxa la neu!

Vallvidrera pic.twitter.com/8xbjkyRMF5 — Carles Garcia ❄️ (@Truenazo) January 9, 2021

Barcelona se'n va anar a dormir ahir nit pensant si tornaria a veure l'emblanquinada de fa uns anys. Les previsions apuntaven que havia de ser així, però al final no hi ha hagut sort. Les cotes han quedat bastant més amunt, a 400 i 600 metres, i un dels pocs punts privilegiats que ha acumulat una mica de neu és Vallvidrera i la part alta de Collserola.Algunes persones comparteixen les imatges a les xarxes, comentant que amb les primeres gotes d'aigua la neu ja es comença a desfer.Per altra banda, Filomena sí que ha deixat grans nevades a zones de Terres de l'Ebre, Tarragona i a la mateixa Lleida ciutat. Alguns dels punts on ha nevat amb ganes deixant fins a 10 cm de gruix és a Falset d'El Priorat, així mateix s'ha vist neu a la mateixa Lleida ciutat i a Vic, on han quedat imatges de postal amb la plaça Major tapada per una manta de neu. Pel que fa als ports de muntanya, l'estació del Parc Natural dels Ports (1.055 m) mesura 23 cm de neu. És un dels indrets del país on s'espera una nevada més important. El gruix màxim dels seus 14 anys de dades va ser de 87 cm l'1 de març de 2013.

