El temporal Filomena deixa Catalunya emblanquinada i carreteres tallades

Neu a la Serra del Montsià, amb el Trabucador de fons #Filomena #TemporalNeu pic.twitter.com/kjLcv61yfy — Pep Simó (@pepsimo_) January 8, 2021

La nevada a Querol aquesta matinada Foto: ACN

Neu al barri del Remei a Vic Foto: Emili Vilamala

Neu, neu i més neu. El temporal Filomena ja és a Catalunya i ha deixat bona part del territori emblanquinat per neu. La borrasca s'ha estès des del sud cap al nord, deixant neu a costes molt baixes a Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida, el Ripollès i la Selva, així com altres punts de la Catalunya central. Ara bé, a Barcelona i altres zones del litoral no han tingut tanta sort per l'efecte termoregulador del mar i la neu s'ha quedat atrapada a cotes molt més altres, de 400 i fins i tot 600 metres.Alguns dels punts on ha nevat amb ganes deixant fins a 10 cm de gruix és a Falset d'El Priorat, així mateix s'ha vist neu a la mateixa Lleida ciutat i a Vic, on han quedat imatges de postal amb la plaça Major tapada per una manta de neu. Pel que fa als ports de muntanya, l'estació del Parc Natural dels Ports (1.055 m) mesura 23 cm de neu. És un dels indrets del país on s'espera una nevada més important. El gruix màxim dels seus 14 anys de dades va ser de 87 cm l'1 de març de 2013.A hores d'ara Protecció Civil ja ha activat l'alerta de Neucat i Ventcat. De moment ja hi ha algunes carreteres tallades pel temporal i a moltes altres cal circular amb cadenes . Continua actiada la restricció que afecta els vehicles pesants de més de 7,5 tones, que no podran circular per la xarxa viària fins a les sis del matí del dilluns. Interior, a més, ha demanat a la ciutadania que no es desplaci si no és estrictament necessari.Les previsions és que el temporal continuï al llarg de tot el dissabte i que a partir del migdia la nevada tendeixi a pujar de cota. Així i tot, al final del dia s'espera que les precipitacions puguin ser molt abundants a comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre. El vent pot arribar a 80 quilòmetres/hora arribar a puntes de 90 quilòmetres/hora a zones de la cotsa, i per tant hi haurà un fort temporal de mar.El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha demanat prudència a la ciutadania i que només es facin aquells desplaçaments estrictament necessaris durant el cap de setmana. Els Mossos d'Esquadra establiran punts de control arreu de la xarxa viària i demanen a la ciutadania consultar l'estat de les carreteres abans d'iniciar qualsevol desplaçament. La Generalitat tornarà a comparèixer aquest dissabte mati per avaluar la situació.La restricció de circulació de camions s'afegeix al confinament municipal i al toc de queda per frenar la pandèmia de Covid-19. Sobre el paper, mesures que haurien de permetre limitar incidències a la carretera.L'altre factor que juga a favor és que el gruix dels efectes del temporal estan previstos per aquest cap de setmana. De cara a dilluns, dia feiner i de tornada a l'escola després de les vacances de Nadal, la situació hauria de ser tranquil·la.Tot plegat fa que aquest temporal es presenti més tranquil, pel que fa a les seves afectacions, que la darrera gran nevada que va afectar l'àrea metropolitana el 2010. En aquell cas la neu va caure un dilluns 8 de març. Aquell temporal va col·lapsar la capital. Aleshores l'Ajuntament assegurava que per comparar les afectacions de la nevada calia remuntar-se fins al temporal de característiques similars de 1985. Aquell dia el consistori va demanar a la ciutadania que no circulés per les rondes després que quedessin col·lapsades i TMB va decidir suspendre el servei d'autobús a partir de la tarda.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor