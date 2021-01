Ramon Espadaler: «Em reconforta que Illa i Junqueras diguin que no faran un tripartit»

"Les properes eleccions no van d'independència, van de reconstrucció"

Ramon Espadaler: "Ni l'expectativa del PSC ni d'ERC és recrear un tripartit". Foto: Josep M Montaner

El líder d'Units per Avançar sosté les seves ulleres en un moment de l'entrevista. Foto: Josep M Montaner

"Som diferents dels socialistes, però també a Alemanya la democristiana Merkel governa amb els socialdemòcrates"

Espadaler durant l'entrevista, celebrada cal Parlament. Foto: Josep M Montaner

Els democristians semblen fets d'una pasta especial. Resistents i dúctils, solen demostrar una capacitat de maniobra i d'adaptació sorprenents. Ramon Espadaler ho ha mostrat al llarg de la seva trajectòria. Exconseller de Medi Ambient amb Pujol i d'Interior amb Mas, exsecretari general de l'extinta UDC, ara lidera Units per Avançar, partit sorgit de la implosió d'Unió que ha renovat el seu acord amb el PSCEspadaler anirà de número 3 a les llistes que encapçalarà Salvador Illa. És un cap de cartell inesperat, després que Miquel Iceta fes un pas al costat , però Espadaler assegura que treballaran de valent perquè sigui president de la Generalitat . En aquesta entrevista explica les relacions amb el PSC i com veu l'horitzó d'una nova legislatura on tornarà a ser present.- Sí. Nosaltres repetim la coalició perquè, dissortadament, el moment continua sent tant o més excepcional que el 2017. No estem en aquell punt, però sí que estem en el que ha estat un govern amb molt desori, extrem i preocupant, amb un independentisme que, encara que estigui fracturat, segueix molt vigent. La nostra alternativa passa per la centralitat i, a més, amb l'afegit de la pandèmia, que exigeix més unitat que dissensions. Per Units per Avançar, les pròximes eleccions no van d'independència, van de reconstrucció. Això ens sembla essencial. I la reconstrucció s'ha de fer a vegades sumant des de les diferències. L'independentisme ens ha dividit molt. La reconstrucció ens hauria d'unir. Ens hi juguem aspectes tan importants com la feina, la salut, la pobresa infantil o la recuperació econòmica.- També. L'independentisme i l'immobilisme ens han dividit. Però la reconstrucció després de la pandèmia ens hauria d'unir en la recuperació econòmica i social. No es tracta de renunciar a sentiments, sinó de tenir un govern que realment governi. El desgavell del Govern és extrem. La millor oposició al Govern es troba dins de l'executiu. A vegades, els qui exercim d'oposició no podem competir amb els mateixos membres de l'executiu. No és que hi hagi dissensions, és que no hi ha projecte compartit ni confiança.- Home, jo sí que aprecio gestos en el govern espanyol. Poden ser vistos com a tímids per molta gent, ho entenc, però en tot cas, una taula de diàleg sense un ordre del dia que impedeixi posar-hi temes era impensable amb l'anterior govern. En la campanya anterior, qui parlava d'indults era Iceta. Ara en parla el president del govern.- Nosaltres, com Units per Avançar, tenim una proposta en la qual vam ser pioners: modificar el codi penal perquè el delicte de sedició no té a veure amb el que ha succeït i està pensat per situacions decimonòniques. Creiem que canviar el codi penal és la solució més pulcra perquè el legislador legisla i el poder judicial ho aplica, i ningú es posa en el terreny de l'altre. I la conseqüència d'aquesta revisió hauria de ser que aquestes persones puguin sortir de la presó. Fa dos anys que vam fer aquesta proposta. Dit això, no ens oposarem a un indult. Respecte a l'amnistia, crec que hem de ser honestos i no veig que tingui viabilitat.- Tenim per escrit una proposta de pacte d'Estat que, per resumir-la, aspira a tenir un autogovern de qualitat, que és aquell que té competències suficients i estables, i suficiència econòmica-financera per gestionar-la. Això s'acosta a un model federal. És un model que jo vaig defensar a UDC, i recordo perfectament quan el vaig presentar, al Teatre Romà de Vic, i que Units ha fet seu. Creiem que la solució no passa per la independència, com tampoc per l'immobilisme.- Aquí hi ha una evidència i és que CiU va fer implosió, en bona part pel procés. Nosaltres hem recollit el testimoni de què representa, en una perspectiva europea, ser democristià. Que és la defensa de l'economia social de mercat, que m'agrada definir com l'economia on hi ha tant mercat com sigui possible i tant Estat com calgui. Defuig d'una visió ultraliberal i també d'una de planificada. Amb els socialistes som diferents, però també a Alemanya la democristiana Merkel governa amb els socialdemòcrates. Com deia en Chesterton, l'important en les persones és el que les uneix. Amb el PSC, en l'acord ja fem constar que discrepem en aspectes d'educació, sanitat i consciència. Però ens uneix la reconstrucció, la necessitat d'un govern que doni rigor i estabilitat. Aquest país fa tres anys que ha perdut la carrera del PIB.- Miri, manllevaria una frase d'Iceta que crec que val per ara, quan deia que ni el PSC se'n va a la dreta ni Units a l'esquerra. Hem trobat un terreny conjunt.- Si això es dona, ens haurem de plantejar com s'ha de gestionar això. Però també he sentit dir a Raül Romeva i a Oriol Junqueras dir que hi ha d'haver uns percentatges més amplis i reiterats en el temps. A mi el que m'angoixa és que el 2015 es digués que en divuit mesos la cosa es resoldria.- Crec que són perfils molt diferents. Iceta és una persona molt capacitada pel diàleg. Moltes vegades ho ha fet visible i d'altres sense que es veiés. En soc testimoni. Illa recull això i afegeix una demostrada capacitat en la gestió. Entrarem en uns temps en què venen acords entre diferents.- Jo crec que va respondre a un esquema que havien fet ells i que implicava que a qui li correspondria dir-ho públicament era a Iceta. Responia a aquesta lògica més que no pas a una voluntat d'ocultar res.- A mi em reconforta molt quan sento que els mateixos Salvador Illa i Oriol Junqueras diuen que no faran un tripartit. Crec que l'expectativa d'ERC no és la recreació d'un tripartit i tampoc la del PSC. La nostra expectativa com a Units és que Illa sigui president de la Generalitat. I això és factible.- És que no es tracta d'això. El tema és per a fer que. Es poden fer acords amb gent molt diferent. El bàsic és preservar l'estat del benestar, que està en risc, i per això necessitem que l'economia funcioni.- Insisteixo que no es tracta de persones. Jo em sentiria còmode amb un govern amb un programa de reconstrucció de base àmplia. Liderat per Salvador Illa.- Nosaltres no volem exclusivitats i Units no és exactament el mateix que Unió. A la direcció la majoria de persones que no provenen d'Unió. Però sí que intentem representar el que a Europa és la democràcia cristiana. I respectem les decisions personals que hagi pres cada persona que hagués militat a Unió. Pel que fa a Units, la incorporació de les persones a les candidatures del PSC, que són vuit, no només Ramon Espadaler, es fa sobre la base d'un acord polític en què ens reconeixem com a diferents. No és una iniciativa personal.- No tinc res a opinar d'aquest assumpte.- No ho sé. Intentem ser coherents amb allò que creiem. Jo segueixo defensant el mateix que defensava abans. Amb alguns companys que venen de l'antiga Unió i amb d'altres, i perfils molt sòlids, com l'Helena Isábal, que és una directiva reputada de l'àmbit sanitari, o Carlos Losada, que ara està en l'àmbit universitari. Són perfils que ens interessen perquè molts no provenen de la política, i això oxigena molt un partit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor